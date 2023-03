Ángela Aguilar se envuelve en nueva polémica, luego de haber permanecido 10 días en Francia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como ya sabrás, luego de una serie de escándalos, Ángela Aguilar decidió tomarse un descanso de los escenarios y recargar pilas en la mundialmente conocida París, en Francia; pero todo parece indicar que ni bien piso México, la denominada princesa del regional mexicano volvió a estar envuelta en la polémica y es que, aparentemente sus seguidores no le dejarán pasar ni un error más a la nieta de Flor Silvestre.

Todo ocurrió recientemente, cuando la cantante de Qué agonía y Ella qué te dio, tuvo un encuentro con la prensa, quienes la cuestionaron por la presunta baja recepción que estaba teniendo la venta de boletos para el próximo show de Jaripeo Sin Fronteras, el cual se llevará acabo en la Plaza de Toros México, a lo que la hermana de Leonardo Aguilar reaccionó irónicamente e incluso invitó a los reporteros a ir al evento para confirmar ellos mismos sí, en realidad, no se habían vendido los tickets.

¿Para qué te contesto esa pregunta? Mejor vayan al show y vean cómo no se venden los boletos

Y aunque hasta aquí, podría considerarse que todo iba bien con la entrevista, el momento que molestó a los internautas llegó cuando la cantante, de 19 años, reveló que, luego de haber pasado 10 días en Francia, tenía ganas de consumir comida mexicana: "Es que, la verdad, yo me siento verdaderamente afortunada, contenta y feliz y libre y sonriente, estoy aquí en México. Voy a comer tacos, llevo 10 días comiendo comida francesa, me hace falta algo picante".

Como era de esperarse, los comentarios negativos hacia la famosa no se hicieron esperar, ya que, según algunos informes, pronto se dejaron llegar las críticas, entre las que se podía leer: "Ni al reportero le quiere explicar por qué no vende boletos, porqué no lo entendería", "Cada vez que abre la boca, la riega", "Que ahora es francesa, dice", "Mejor te hubieras quedado allá", "Ups, 10 días", "10 días en Francia, debió ser toda una pesadilla".

El rumor de que Ángela Aguilar y su familia no estaban vendiendo los boletos para su próximo evento surgió luego de que un periodista de Fórmula aseguró que "fuentes confiables" le revelaron que habían vendido muy pocas entradas para el Jaripeo Sin Fronteras, hecho que tenía preocupados a los directivos: "La venta de boletos no va tan bien, la verdad (...) Es muy poco, decir, (han vendido) un poquito más del 10 por ciento".

Fuentes: Tribuna