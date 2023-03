Belinda envía inquietante mensaje tras la 'confirmación' del embarazo de Cazzu: "Me estás jod..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como algunos sabrán, desde finales del mes de febrero, Christian Nodal y Cazzu ocupan los titulares de los medios de comunicación debido a que se rumorea que el cantante estaría esperando a su hijo con la rapera argentina, incluso hace algunos días una fuente cercana al intérprete de la música regia mexicana, concedió una entrevista para el medio TV Notas donde confirmó que la feliz pareja tiene tres meses de embarazo, por lo que el cantautor de 24 años hasta habría dejado de tomar.

La noticia de una confirmación del embarazo habría ocurrido a principios de este mes de marzo, cuando diversos medios comenzaron a replicar que, en efecto, Nodal y Cazzu estarían en espera de un bebé, pero habían decidido guardar la noticia en secreto porque la gestación se encontraba en el primer trimestre, misma que es considerada como la más delicada. Como era de esperarse, muchos giraron sus cabezas a mirar a Belinda, quien hasta hace más de 1 año estaba en planes de boda con el cantante de Botella tras botella.

Coincidentemente con esto, la cantante de Mentiras, cab... publicó una fotografía en lo que parece ser un baño, en la que aparece luciendo su plano abdomen, con un top café y un pantalón a la cintura. Si bien los ojos de la protagonista de Cómplices al rescate no se alcanzan a ver, porque está usando unos lentes de sol, si se puede leer el breve mensaje que adjuntó con la fotografía, el cual fue bastante certero: "Hola marzo, apenas empiezas y ya me estás jod...".

Créditos: Instagram @belindapop

Mientras esto ocurría, Belinda volvió a ocupar los titulares de los medios de comunicación, pero no precisamente por el embarazo de Cazzu, sino porque salió a la luz que habría mantenido un romance con el actor José Ángel Bichir, quien dejó entrever que habrían tenido más que una amistad durante el año pasado, pero se negó a hablar al respecto porque firmó un contrato de confidencialidad: "Aseguran que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda; eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso porque firme un contrato de confidencialidad".

José Ángel Bichir confirmaría presunto noviazgo con Belinda

Como era de esperarse, la prensa aprovechó la oportunidad para cuestionar a Bichir sobre el embarazo de Nodal y Cazzu a lo que dejó en claro que no tenía en el mejor concepto al joven cantante: "No es nada mi amigo, al contrario. Yo estoy a favor del team Belinda, obviamente, entonces (de) Nodal no tengo buenas referencias, pero lo considero un buen artista (...) La ruptura es un relajo, te puedo decir que también le deseo suerte, que esté bien con esta mujer porque de pronto se descontrolan las situaciones y es muy joven y talentoso, pero por el lado de Belinda él no creo que se haya portado muy bien que digamos".

Fuentes: Tribuna