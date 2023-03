Imagen TV en shock: Juan Soler y Paulina Mercado pelean plena transmisión de 'Sale el Sol'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado 6 de diciembre, Juan Soler y Paulina Mercado confirmaron que mantenían una relación amorosa, hecho que no ha pasado por desapercibido para los televidentes de Sale el Sol, y aunque la pareja suele mostrarse feliz durante el matutino de Imagen TV, esto no ha evitado que, al trabajar juntos, protagonicen algún momento incómodo, tal y como ocurrió en la pasada transmisión del show.

Todo ocurrió cuando los conductores se pusieron a contar anécdotas en la sección Trapitos al sol, donde Juan Soler destapó que, durante su juventud le fue infiel a su novia en el Club Medusa. Según las declaraciones del protagonista de Cuando Me enamoro, él se fue de fiesta, pero tomó demás y en el proceso terminó por besarse con una joven que no era su pareja: "Había una chava que me cortejaba y estaba mi novia del otro lado. La chava que me cortejaba me hablaba acá al oído y ya uno entre copas, le planté un par de besos", declaró histrión.

Como era de esperarse, Paulina no se lo tomó nada a bien e incluso le gritó desde el otro lado del foro: "¡Maldito!", a lo que Juan se defendió rápidamente, asegurando que él ya no era así. La incomodidad del momento llegó al grado en el que Manolo tuvo que intervenir declarando: "Lo que no fue en tu año, no te hace daño". El actor de La fea más bella congenió con la postura de su compañero y continuó con su anécdota: "Pero la plataforma estaba arriba, que tenía unas barandillas y que viene esta vieja y que la empuja".

Pero Juan no fue el único en exponer su oscuro y bochornoso pasado, ya que Paulina también fue cuestionada sobre alguna anécdota que haya vivido en una fiesta, así que comenzó a narrar la ocasión en la que fue a una cita con exesposo: "Estaba en una boda, era mi primera cita con un cuate. Yo iba espectacular. Mónica Noguera se queda corta con lo sexi que me veía, yo bien segura, acá muy bien y en eso me dice: 'Oye Paulina, ¿quieres ir a caminar?' y yo (le dije) permíteme tantito y fui al baño a lavarme los dientes. Dije: 'me va a dar mi beso', yo ya estaba ansiosa y deseosa", señaló la presentadora.

Esto provocó que Juan tuviera su venganza e interrumpió su historia, mientras, en tono de broma gritó: "Y luego me dices de cosas, ¡desgraciada!", pero Paulina, lejos de defenderse, decidió gritarle al Soler: "Tú cállate, Juan Soler". Mercado narró que, en aquella ocasión no recibió ningún beso, pero sí le dieron una rosa: "Me quedé sin beso, pero ¿qué creen? Nos terminamos casando", lo que elevó más el ambiente de incomodidad en el lugar.

