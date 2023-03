Ismael 'Tito' Fuentes, de Molotov, hace desgarradora confesión: "Tuve consecuencias brutales"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ser la estrella de una banda de rock puede llegar a ser el sueño de muchas personas en todo el mundo, la realidad es que detrás del glamur, las fiestas, el dinero, el éxito y reconocimiento, se esconde una oscura realidad, de la cual, algunos famosos han comenzado a hablar con el pasar de los años; tal fue el caso de Ismael 'Tito' Fuentes, vocalista y guitarrista de la banda Molotov, quien recientemente concedió una entrevista para promocionar su nuevo sencillo: Todo me pica.

Aunque esta agrupación es una de las más representativas del género rock y alternativo, la realidad es que Ismael, tuvo que enfrentarse a una dura realidad y es que, en el medio del dinero y las fiestas se encuentran las drogas y excesos, en los cuales se dejó perder por mucho tiempo, mismos que le costaron un alto precio: "Tantos excesos en mi vida me llevaron a unas consecuencias brutales, psíquicas y fisiológicas y de separación de pareja, muchas cosas muy dolorosas".

Tomando esta experiencia como referencia, 'Tito' Fuentes decidió crear Todo me pica, canción que será parte de su nuevo álbum original Molotov Solo de lira, el cual marcará su regreso a la música luego de 9 años: "(Todo me pica) es como una anécdota de mi debacle. Es muy difícil cuando tienes que hacer una canción y atinarle a las palabras correctas y aquí como que me fluyó y quedó muy satisfecho".

En medio de una confesión íntima, Fuentes reveló que creó dicho tema en medio de un estado psicótico, aunado a ello resaltó que, en medio de su proceso, preocupó bastante a sus compañeros de Molotov, ya que, luego de 27 años de compartir los escenarios juntos, habían logrado convertirse en una familia: "Hice (la canción) en un estado de locura, me gustó mucho poder rescatar estoy llevarlo a mi música, ahorita ya estoy chido, pero estos we... la sufrieron... me les morí un día sin querer".

Finalmente, el baterista del grupo, Randy Ebright intervino y señaló lo comprometida que se encuentra la banda con crear música, dejando de lado las fiestas en las que se vieron envueltos durante sus años de juventud: "Fue difícil, es un proceso que tristemente le toca vivir a él y nosotros acompañarlo, de una forma u otra es un proceso que tenía que vivir solo. Creo que lo celebramos a la hora de grabar el tema, echarle los kilos que le echamos a la canción y de cierta forma, ser solidarios con su situación".

