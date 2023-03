Pato Zambrano y Poncho De Nigris no son bienvenidos en el homenaje de Irma Serrano 'La Tigresa'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado miércoles, 1 de marzo, el mundo de la farándula se vistió de luto después de que la reconocida actriz, cantante y vedette, Irma Serrano, mejor conocida como 'La Tigresa' perdiera la vida en Chiapas. Como era de esperarse, diversas miradas se enfocaron en Pato Zambrano y Poncho De Nigris, quienes hace 20 años fueron relacionados amorosamente con la celebridad, aunque ambas relaciones terminaron sumamente mal.

Como algunos recordarán, a inicios de la década del 2000, los medios de comunicación como La Oreja y Ventaneando se llenaron como premisas como que Pato Zambrano, quien recientemente había salido de Big Brother estaba vinculado amorosamente con la actriz de cine, incluso se les llegó a ver en varias ocasiones juntos y hasta serenata le llevó. Luego de un tiempo se sumó un tercero al drama, este fue Poncho De Nigris, quien años más tarde reveló que todo se trataba de una puesta en escena para continuar vigente en la farándula, aunque confirmó que Zambrano si mantuvo un amorío con la celebridad.

Ambas relaciones llegaron a su fin, luego de que trascendieran acusaciones en las que ambos sujetos fueron señalados por 'La Tigresa' de haberle robado grandes cantidades de dinero. Es bajo este contexto que el pasado viernes, 3 de marzo, Gustavo Adolfo Infante entrevistó al sobrino de Irma, Luis Felipe, quien aseguró que todo el público podría ir al homenaje que le estaban preparando a la histrionista en el teatro Fru Fru para este sábado. Aunque había quienes no serían bien recibidos.

Luis Felipe señaló: "Es un homenaje a puertas abiertas para la gente que tenga una estima, un cariño y quiera despedirse de ella, es para todo el mundo", para luego resaltar que habría quienes no podrían entrar al recinto: "Creo que es obvio ¿no? Toda la bola de sinvergüenzas, rateros, que ni se les ocurra acercarse. Yo les pediría que tengan... no sé si dignidad, porque los sinvergüenzas no tienen más que dignidad".

Aunque en aquel momento, la llamada que enlazaba la entrevista ser perdió, Gustavo Adolfo Infante reveló que Luis Felipe le envió un mensaje de texto en donde mencionó los nombres de las personas que no serían bien recibidas, en caso de asistir al homenaje: "Tengo un mensaje de Luis Felipe García, el sobrino de Irma Serrano, para el 'Pato' Zambrano' y para Poncho de Nigris, que no quiere ni que se les ocurra pararse mañana por el teatro Fru Fru porque no los va a dejar pasar", aceveró el conductor.

Fuentes: Tribuna