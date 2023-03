Rebel Wilson destapa encontronazo con Meghan Markle; asegura que "no era tan genial"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- De acuerdo con algunos informes, la aceptación de Hollywood por los Duques de Sussex fue en descenso después de que la pareja lanzara su controversial docuserie: Harry y Meghan, en la plataforma de streaming de Netflix, motivo por el que varias estrellas se quejaron, afirmando que parecía que el hijo de Lady Di y la actriz de Suits parecían quejarse de su vida llena de privilegio.

A este rumor se le suma la declaración de la actriz de películas como el Año de mi graduación, Notas perfectas y ¿No es romántico?, Rebel Wilson, quien el pasado jueves, 2 de marzo, acudió a brindar una entrevista para el show Watch What Happens Live With Andy Cohen, donde reveló que tuvo un encontronazo con Markle durante una reunión en Santa Bárbara, California, en la que la colaboradora de Deal or no Deal se habría comportado fríamente.

Según declaraciones de Rebel, la esposa del Príncipe "no era tan genial" y "no era tan naturalmente cálida", aunque rápidamente aclaró que esto podría estar relacionado con una serie de preguntas que la madre de Wilson, Sue Bownds le hizo a Meghan previamente: "Hizo preguntas ligeramente groseras como '¿dónde están tus hijos?'. Y yo dije: 'Mamá, no le preguntes eso'", aunque parece ser que Meghan si se ofendió por los cuestionamientos.

Pese a ello, todo indica que que Rebel no se quedó con una mala impresión por parte de la pareja real, ya que destacó que la actitud del Príncipe Harry "no podría haber sido más amable", para luego bromear sobre la actitud de Markle: "Tal vez por eso (por las preguntas de mi mamá) ella estaba como, '¿Quiénes son estos molestos convictos de Australia?'", acto seguido reiteró que el hijo menor de Carlos III era "encantador".

Como se mencionó al principio de la nota, luego del lanzamiento de la docuserie de Harry y Meghan, así como del estreno del libro de memorias del príncipe: Spare, los altos rangos de Hollywood habían evitado involucrarse con la pareja real, hecho que fue confirmado por la experta real de Estados Unidos, Kinsey Schofield para el Times: "Trabajo con varios publicistas en Los Ángeles y dicen que Harry y Meghan no son considerados para eventos de alto perfil porque el temor es que todos los ojos estén puestos en ellos y eso les quitará causa. Creo que la gente está empezando a dudar en asociarse con ellos porque parecen ser una pareja dramática obsesionada con lo negativo".

Fuentes: Tribuna