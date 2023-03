Adiós 'VLA': Tras 17 años en TV Azteca, Cynthia Rodríguez aparece en Televisa con Carlos Rivera

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz Cynthia Rodríguez sorprendió a propios y extraños pues hace algunas horas reapareció en Televisa con su aclamado esposo Carlos Rivera luego de haber trabajado de forma exclusiva para la competencia TV Azteca durante al menos 17 años. Hay que recordar que fue durante el pasado mes de agosto que la también cantante hizo oficial su salida del matutino Venga la Alegría.

La originaria de Monclova, Coahuila, empezó su carrera formando parte del reality La Academia en el año 2005 y luego participó en telenovelas como Se busca un hombre, Quiéreme Tonto, Las Malcriadas y Educando a Nina. Pero durante los últimos años prefirió enfocarse en la conducción de proyectos como Todo un show y VLA hasta que el pasado 2022 decidió dejar la televisora del Ajusco para cumplir sus metas personales.

Primero durante el mes de mayo Cynthia le avisó a la audiencia del Canal Azteca Uno que se tomaría unas "largas vacaciones" para disfrutar de su vida y en ese tiempo aprovechó para contraer matrimonio con Carlos durante una íntima boda celebrada en Madrid, España. Hasta este momento no hay ni una sola imagen del evento y es que fueron acompañados por un reducido número de personas. Entre quienes pudieron estar figuran personalidades como Ismael Zhu 'El Chino' y Laura G.

Fuente: Internet

A unas cuantas semanas de que cumplan su primer aniversario matrimonial, Carlos recientemente lanzó su nuevo álbum Sincerándome donde habla como nunca antes de su relación con Rodríguez, ya que incluyó varias canciones que escribió inspiradas en su relación. Hace algunas horas tanto el originario de Tlaxcala como su guapa esposa de 38 años aparecieron en Televisa a través de una nota que compartieron en el sitio web de Las Estrellas.

Resulta que Rivera habló en exclusiva con Odalys Ramírez para el programa Cuéntamelo YA! y sorprendió al confesar que la expresentadora de Televisión Azteca ha sido la persona que lo ayudó a salir adelante en su peor momento: "A mí quién me ayuda a salir de ahí, quién estuvo conmigo ahí es Cynthia, mi mujer, yo le reconozco eso, de verdad era difícil", dijo el cantante, siendo una de las pocas veces que habla de Cyn en Televisa.

Asimismo, Carlitos confesó que fue la originaria de Monclova, Coahuila, quien lo inspiró a escribir la canción Un viaje a todas partes luego de que le enviara un increíble detalle por su aniversario: "Me manda un día Cynthia, era un aniversario de nosotros, me manda un video con todas esas fotos y videos que no publicamos, y bueno, empecé a llorar y lo primero que me salió de verlo después fue 'cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida' y así nace Un viaje a todas partes", dijo el cantautor.

Fuente: Tribuna y Twitter @canal_estrellas