¿Andrea Legarreta miente? Aseguran que la conductora de 'Hoy' y Erik Rubín habrían montado escena

Puebla.- Para nadie es un secreto que, por poco más de 22 años, Andrea Legarreta y Erik Rubín formaron un sólido matrimonio, al grado en el que eran considerados como una de las parejas más estables del medio del espectáculo; sin embargo, días atrás, la conductora del programa Hoy y el exTimbiriche confirmaron su separación, aunque dejaron abierta la posibilidad de una reconciliación, en algún momento.

Luego de que la noticia salió a la luz, tanto la amiga de Galilea Montijo como el cantante de Soy un desastre se han enfrentado varias veces frente a la prensa para dejar en claro que no terminaron por ninguna infidelidad, así como también han destacado que mantienen una excelente relación, hecho que habrían reforzado durante la mañana de este domingo, 5 de marzo, cuando se les vio juntos en la fiesta de cumpleaños del padre de Erik, José Ángel Rubín.

En las imágenes se aprecia a la anfitriona de televisión, así como a la estrella de los 90's pop tour pasar un gran momento e incluso sus hijas se ven bastante felices en la fiesta; sin embargo, la polémica cuenta de Twitter de Doña Carmelita, asegura que esto no es así, ya que según sus informantes esta reunión sí se celebró, pero fue ¡hace 1 año! Incluso, el controversial perfil aseguró que cuenta con pruebas de ello.

Doña Carmelita declaró: "Ese video de la fiesta del papá de Erik Rubín que está circulando por ahí en donde se les ve departiendo alegremente con la Legarreta y las hijas es del año pasado. Ya me dijo que una sobrina suya estuvo presente pues es muy amiga de la familia. Y efectivamente, me mandó pruebas fehacientes y si, es su cumpleaños pero del 2022", declaró la cuenta; sin embargo esto no es todo.

Según declaraciones del anónimo, el padre de Erik Rubín y el actor llevarían una pésima relación desde que, presuntamente, el cantante "desvío" su camino: "Y me aseguró que la relación entre Rubín y su padre, está rota, hasta que él no corrija su camino. Así las cosas", concluyó su mensaje la cuenta de Twitter. Cabe señalar que Doña Carmelita es el pseudónimo de una persona que suele destapar rumores sobre la vida del espectáculo y la política mexicana. Como estarás intuyendo, hasta el momento ninguno de los involucrados ha dado declaraciones al respecto.

