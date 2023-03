Ángela Aguilar no se guarda nada y envía certero mensaje a sus detractores en pleno concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de los diversos rumores de que la familia Aguilar no había logrado vender ni dos cuartas partes de las entradas en la Plaza de Toros México; el día de la verdad llegó y el show se celebró con el recinto ¡completamente lleno! Así como lo lees. Según algunos informes, el cantante de Miedo y Credo tuvo que tomar la radical decisión de regalar boletos para el espectáculo, a través de diversos programas de radio, así como en shows de televisión como en Venga la alegría y MVS Radio, aunque esto jamás fue confirmado por Pepe.

De acuerdo con algunos informes, el show se celebró por todo lo alto, siendo Leonardo Aguilar el primero en pasar a cantar un cover del éxito de Joan Sebastian, Tatuajes, para luego mencionar lo feliz que se encontraba de estar en la Ciudad de México, puesto éste sería el lugar en donde nació, ¿acaso se trataba de una indirecta por las constantes burlas de los internautas al hecho de que su hermana menor nació en Los Ángeles, Estados unidos? Eso no se sabe, lo que sí, es que dio todo al interpretar sus propios temas originales como No puedo no caer.

Después de algunos espectáculos y la intervención de Antonio Aguilar (hijo), llegó el turno de Ángela Aguilar, quien se dejó ver sumamente sonriente, al tiempo en el que interpretó temas como Cachito de mi vida y Me gustas mucho de Rocío Dúrcal, incluso llegó a cantar Dime cómo quieres, tema que lanzó a dueto con Christian Nodal, misma que presentó de manera cómica: "Hoy les voy a cantar muchas canciones, pero la siguiente canción la canté con un hombre muy tatuado", en referencia al intérprete de Botella tras botella.

Ángela Aguilar envía mensaje a sus detractores

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

El momento de las indirectas llegó después de que la cantante de 19 años cantó uno de sus temas insignia: La llorona, momento en el que mencionó la poca fe que los internautas estuvieron mostrando a lo largo de estas semanas sobre si Los Aguilar lograrían llenar o no la Plaza de Toros: "No muchas personas creyeron que podíamos estar aquí esta noche, este lugar está lleno por México", gritó la celebridad.

Pero no fue solo eso, ya que la cantante de Qué agonía celebró por lo alto que el espectáculo se vendió como un 'sold out' (se agotaron las entradas) a través de sus historias en Instagram, donde compartió un breve clip en donde aparecen fuegos artificiales en señal de jubilo y alegría. Pepe Aguilar también festejó en su perfil de la misma aplicación donde declaró: "¡Gracias México! Hoy nos vemos en Jaripeo Sin fronteras en la Plaza de Toros México con maravilloso sold out y viva México".

Publicación de Pepe Aguilar

