Chris Rock rompe el silencio y se va contra Will Smith: "Su esposa se metió con el amigo de su hijo"

Maryland, Estados Unidos.- La ceremonia de Los Oscar 2022 pasó a la historia por ser la más sorpresiva de todas y no fue precisamente por la conducción de Amy Schumer, Wanda Sykes y Regina Hall, tampoco fue por los premiados, ni siquiera porque el filme en el que Eugenio Derbez participó se llevó el premio a Mejor película, ya que, estos galardones serán recordados por la bofetada que Will Smith le metió a Chris Rock por hacer una broma sobre la alopecia de su esposa, Jada Pinkett.

A raíz de esto muchas cosas pasaron, por un lado el actor del Príncipe del Rap fue vetado por La Academia durante 10 años, así como también desapareció de las redes sociales y meses después reapareció para emitir una disculpa al histrión de Son como niños, pero Chris Rock decidió guardar silencio con respecto a lo sucedido y no fue sino hasta el pasado sábado, 4 de marzo, que rompió el silencio a través de un especial de live stream para Netflix, titulado Selective Outrage o Indignación selectiva.

Chris rompió el hielo con el tema señalando que, todos eran conscientes de que 1 año atrás fue golpeado en plena transmisión de Los Oscar, para luego señalar: "No soy una víctima bebé, nunca me verás en Oprah o Gayle llorando. Nunca lo verás... Nunca va a suceder. A la mie... esa mie... Tome esa mie... (el golpe) como Pacquiao.", posteriormente, Rock señaló las diferencias físicas y laborales entre él y Will.

Will Smith es significativamente más grande que yo. No somos ni del mismo tamaño. Este tipo hace películas sin camisa, a mi jamás me verían hacer una película sin camisa. Si me ven en una cinta por una cirugía del corazón, traeré suéter. (...) Incluso en la animación él es más grande, yo soy una cebra, él es un tiburón, así que lo que hace Will Smith es practicar indignación selectiva

Posteriormente, Chris insinuó que si Will había decidido golpearlo era porque sabía que podía hacerlo: "Todo el mundo se ha metido con él, pero ¿a quién decidió pegarle? ¡A mí! Un negro al que sabía que podía pegarle. ¡Eso es una gran y gigante injusticia!", acto seguido tocó un tema que podría considerarse sensible para la familia Smith, y se trata de la infidelidad de Jada con uno de los amigos de su hijo.

Su esposa se acostó con el amigo de su hijo y normalmente nadie hablaría de estas cosas, pero por alguna razón ellos decidieron ponerlo en Internet, no tengo idea de por qué dos personas tan talentosas harían algo tan loco (...) A todos nos han engañado, pero ninguno de nosotros ha sido entrevistado por la persona que nos engañó en televisión. ¡Nadie! Y fue como: '¡Ey! Estuvo jugando con el miembro de alguien más, ¿Cómo te hizo sentir eso?'

Finalmente, Chris Rock se defendió de aquellos que lo criticaron por haber 'atacado' primero a Jada con su broma, señalando que si bien las palabras duelen, los golpes lo hace aún más: "Dicen, 'las palabras duelen'. Tienes que cuidar lo que dices 'las palabras duelen'. Cualquiera que diga 'las palabras duelen' nunca ha recibido un puñetazo en la cara. Las palabras duelen cuando las escribes en un ladrillo", concluyó el famoso.

