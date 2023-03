El Príncipe Harry padecería diversos trastornos mentales; la mayoría vendrían de la infancia

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace unos días trascendió la noticia de que el Príncipe Harry realizaría un transmisión en vivo en la que un especialista, quien es conocido por sus controvertidos procedimientos, lo valoraría. Los usuarios de Internet podrían acceder a dicha entrevista y hasta hacer sus propias preguntas, mismas que serían seleccionadas por el doctor Gabor Maté, pero esto no sería gratis, ya que, la gente tendría que pagar 33 dólares (más de 600 pesos mexicanos) para acceder a la reunión digital.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el doctor Maté reveló que el Duque de Sussex, quien creció bajo el escrutinio de la prensa y con una marcada presión por parte de su familia: La Casa Windsor, desarrolló diversos trastornos mentales, entre los que se pueden mencionar TDA (déficit de atención), TEPT (estrés postraumático) así como también padece ansiedad y depresión, aunque estas afecciones no son recientes.

Como cualquier allegado a la familia real sabrá, el esposo de Meghan Markle tuvo una infancia dura, ya que, a una corta edad, su madre, la entonces Princesa de Gales, Diana, perdió la vida durante una persecución de unos paparazzis. Luego de ello tanto Harry, como su hermano, William, tuvieron que caminar en un funeral real para la difunta Lady Di, lo que los convirtió en el foco de atención. Este hecho logró marcar al joven pelirrojo, debido a que, como él dice, uno de sus miedos más grandes era perder a su mamá.

Una de las cosas que más me asustaba era perder el sentimiento que tenía por mi mamá. Pensé que si iba a terapia, me mataría y perdería todo lo que me quedaba de ella, todo lo que había logrado conservar de mi madre