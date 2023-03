Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo en este primer domingo del mes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El primer domingo del mes está aquí y la primavera cada vez se acerca, con este cambio de estación también viene una renovación de energía que puedes poner a tu favor si prestas atención a lo que le depara a tu destino según la reciente lectura hecha por Mhoni Vidente, una de las astrólogas y pitonisas más famosas del país. Toma nota y mucha suerte.

Aries

Atraviesas por un momento en pareja bastante armónico; sin embargo, los celos te pueden cobrar una factura muy cara. Lo mejor será que te controles y trabajes más en calmar tu temperamento. Si quieres poner a prueba tu suerte, trata con el número 06, 09 y 12, te pueden ayudar.

Tauro

Esta semana tienes una racha de mucha abundancia, aprovéchala para hacer pagos pendientes, ahorrar un poco o terminar trámites; no dejes las cosas para el último, te puedes arrepentir. En general, todo el mes será bueno para ti, aprovecha lo bueno que te rodea. El color verde traerá más armonía a tu vida y tu número de la surte será el 05 o 07.

Géminis

Este mes de marzo es de mucho trabajo, no te recomiendo que dejes que la flojera se apodere de ti. Verás que pronto podrás disfrutar de un merecido descanso, Tampoco es buen momento para organizar u viaje, hay muchas cosas pendientes que arreglar por ahora. Tu número de la suerte es el 07 y 11, úsalos a tu favor.

Cáncer

Si en el pasado te preocupaba mucho la abundancia económica, para este mes las cosas mejoraran mucho, solo recuerda que ante emergencias siempre es mejor tener ahorros, no solo por temas de salud, sino para poder pagar tus facturas. Si buscabas un nuevo trabajo, será mejor que esperes un poco más, necesitarás estabilidad antes de hacer cambios radicales, Tu número será el 03 y 05.

Leo

Estas en el mejor momento para poner un negocio propio, solo pienso bien en el giro ya que la inexperiencia te puede llevar al fracaso. Rodéate de quienes saben más y permite que te aporten la experiencia necesaria, haz a un lado la arrogancia. Tu número ideal es el 04 y 12.

Virgo

Últimamente tienes muy claro lo que buscas y la manera para conseguirlo. Usa esta claridad a tu favor y emprende o termina tus proyectos. Cuidado con la gente que te rodea, hay mucha mala vibra a tu alrededor. Te sugiero vestir de rojo, verás que atraes amor, no solo de pareja sino también reforzarás las relaciones. El número para tu es el 02 y 08.

Libra

Lo laboral pinta a tu favor y estás a punto de registrar u crecimiento, puede ser un ascenso, reconocimiento o hasta la oferta de un mejor puesto. Piensa bien si es lo que estabas deseando o te urge hacer un cambio, solo recuerda que las oportunidades no llaman dos veces a la puerta, Tu número de la suerte es el 11 y 13.

Escorpio

Mucho cuidado con tu salud estos días, los cambios de clima pueden ponerte el pie y echar abajo los planes que tenías para los siguientes días. En general, el mes es bastante tranquilo para los de este signo así que pueden por fin relajarse en muchos sentidos. Usa algo de color naranja, atraerás buena vibra y considera el 07 y 12 como números a tu favor.

Sagitario

A muchos nos gusta tener amigos pero en tu caso, deberás evaluar quién es en realidad alguien importante y quiénes necesitan salir de tu vida de inmediato. Tu creatividad está a tope y eso es bueno, úsala para sacar avente tus proyectos. Si piensas en hacer un viaje, te ayudará a trabajar en cuestiones de salud y físicas. Tu número para esta semana es el 19.

Capricornio

Por fi hay estabilidad en tu vida y la buena noticia es que se va a mantener por un buen rato. Si tienes pareja, aprovecha que hay mucha armonía de parte de ambos y hagan planes más formales, tales como un viaje, avanzar en la relación o hasta mudarse juntos, verás que todo sale bien. Lo económico también va bien, trata de mantenerte así. Apuéstale por algo con el número 14, te puede ayudar.

Acuario

Los excesos no son buenos y tanto abusar de la comida como de la bebida pueden causar afectaciones graves en tu salud. Mejor retoma la actividad física y sobre todo, acércate de nuevo a tus amigos o familiares que sabes no has cuidado como debes. Esta semana es de mucho trabajo, así que cuida tu salud. El amarillo o el 08 te traerán suerte.

Piscis

Esta semana tendrás varios días de suerte y vaya que te los mereces, solo recuerda que a nadie le agrada una persona arrogante y eso puede opacar tu aura. Una persona del pasado te va a buscar pero puede que lo que busca no es lo que te haga falta. Si dejaste a un lado tus estudios, es buen momento para retomarlos. El azul y el 13 te ayudarán a tener mejor suerte estos días.

Fuente: Tribuna