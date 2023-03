Rebecca Jones vuelve irreconocible a Televisa tras crisis de salud y da mensaje: "No sientan lástima"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa primera actriz Rebecca Jones, quien ha tenido participaciones en novelas tanto de Televisa como TV Azteca, empleó sus redes sociales este domingo 5 de marzo para poner un alto a las críticas que ha estado recibiendo por su aspecto físico y es que hace varios días apareció muy delgada y demacrada. La intérprete les recordó a los internautas que hace poco estuvo en terapia intensiva y que por ende luce así.

Como se recordará, a finales del 2023 se dijo que la exesposa de Alejandro Camacho estaba "muy delicada" en un hospital luego de que ella misma negara una recaída en cáncer y poco después se supo que había caído en cama por problemas respiratorios. Fue su publirrelacionista Danna Vázquez quien informó que se trató de una deficiencia pulmonar y dijo que Rebecca que tenía una neumonía derivada de un problema respiratorio. Afortunadamente ahora ya lleva un par de meses en recuperación.

Debido a su delicada situación de salud, la actriz de 65 años tuvo que dejar las grabaciones del melodrama Cabo en el Canal de Las Estrellas y por ende la vida pública. No obstante, hace unos días la estrella volvió a los foros de Televisa Cine debido a que sus compañeros le organizaron una premiere privada de su película Nada que ver ya que no pudo estar en el evento principal y la imagen de Rebecca dejó a más de uno con la boca abierta.

En las redes de inmediato se volvieron virales estas fotografías donde la primera actriz luce bastante baja de peso y con evidente cansancio en su rostro. Este domingo 5 de marzo 'La Jones' decidió frenar todos estos comentarios lanzando un fuerte mensaje mediante su cuenta oficial de Instagram: "Ya sé que estoy muy delgada , pero bien dice Saint-Exuperie: lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré)", dijo al iniciar.

La intérprete de melodramas como El maleficio, Cuna de lobos, El ángel caído e Imperio de cristal aseguró que su aspecto físico ahora es la menor de sus preocupaciones y dijo que cada día está "más fuerte y sana": "Ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada". Rebecca explicó que actualmente está enfocada en disfrutar la vida en su máximo y declaró que está usando todo tipo de tratamientos para recuperarse.

Jones se dijo segura de que Dios siempre la acompaña y negó estar en busca de un milagro como han afirmado los internautas y finalizó con una petición muy especial a sus fans: "Si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico".

