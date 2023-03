Rihanna estremece a Instagram tras confirmar que 'abandonará' a su hijo por los Oscar 2023

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la jornada de este domingo, 5 de febrero, la cantante, Rihanna logró estremecer a sus miles de seguidores en Instagram después de compartir una imagen en donde se alcanza a ver a su hijo mayor, al borde del llanto, ¿la razón? La intérprete de éxitos como Umbrella y I can't rembeber to forget you confirmó que abandonaría a su pequeño por una poderosa y sorpresiva razón.

Como algunos sabrán, Rihanna recibió su primera nominación a los Oscar 2023, en la categoría de mejor canción original, ya que, ella se encargó de interpretar el tema Lift me Up, el cual aparece en Black Panther: Wakanda for ever. Esta misma pieza musical está cargada de demasiadas emociones, debido a que sirvió como homenaje para el actor Chadwick Bosmen, quien originalmente era el protagonista de esta entrega de Marvel Estudios.

Es bajo este contexto que la cantante de Love on the brain y Diamonds está invitada a asistir a la ceremonia de La Academia; sin embargo, esto significa que su pequeño no podrá acompañarla en este momento tan importante de su vida, motivo por el que tendrá que dejarlo en casa para el próximo domingo, 12 de marzo. Si bien, la famosa, no abandonará a su pequeño, como tal, esto no impide que el menor lo sienta así o al menos así lo demostró la también empresaria al presumir una foto de su niño llorando y estirándole las manitas desde su cuna.

Rihanna decidió aclararle a sus 145 millones de seguidores en Instagram que la noticia no le cayó demasiado bien a su hijo mayor, en especial porque su hermano menor sí podrá acompañar a la interprete, aunque lo hará desde el interior de su pancita de embarazo, tal y como lo hizo durante la celebración del Superbowl 2023, hace algunas semanas: "Mi hijo cuando se enteró que su hermano va a los Oscar y no él", declaró la famosa.

Rihanna consolando a su bebé

Cabe señalar que la próxima presentación de los Oscar será la segunda ocasión en la que Rihanna aparece en un escenario desde hace siete años, ya que, la famosa se había retirado de la música, siendo su concierto en el Gran tazón su tan esperado regreso, mismo que provocó un debate entre sus seguidores y los amantes del show de medio tiempo, puesto varios consideraron que la cantante pudo hacer un mejor trabajo, pese a que se encuentra en su tercer mes de embarazo.

