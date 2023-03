VIDEO: Tras sacar del clóset a Bisogno, Ana Bárbara protagoniza brutal accidente en concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ana Bárbara, quien tuvo un fuerte pleito con Daniel Bisogno e incluso lo sacó del clóset, se presentó la noche del pasado sábado 4 de marzo del 2023 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México (CDMX), donde sus fanáticos presenciaron un maravilloso concierto, el cual incluyó un fuerte accidente que, por poco pone fin al show de la intérprete de Bandido. Los hechos quedaron grabados en video y ya se viralizaron en redes sociales.

Ana Bárbara sufre accidente en pleno concierto. Foto: Twitter

De acuerdo con la información compartida en Facebook y Twitter, todo ocurrió la noche del sábado 4 de marzo en el Auditorio Nacional, rumbo al fin el concierto de Ana Bárbara. Cuando Altagracia Ugalde Motta, nombre real de la cantante, entonaba el tema Fruta Prohibida, acompañada de mariachis, sufrió un fuerte accidente con su vestuario; en este punto, la 'Reina Grupera' se puso un jumpsuit rojo, el cual era muy largo.

Sin embargo, mientras bailaba, la extensión de su pantalón se enredó con sus tacones, lo que provocó que Ana Bárbara se resbalara y cayera fuertemente contra el suelo. No obstante, pese a estar en el piso, el canto y la música no pararon, pues la artista siguió dando su show y segundos después se puso de pie con ayuda de dos miembros de su equipo. Luego de este incidente, la cantante gritó: "De otras peores me he levantado chin…" y sus fanáticos la llenaron de ovaciones.

Acto seguido, y a fin de evitar otro accidente, Ana Bárbara optó por quitarse los altos tacones que eran parte de su look, y continúo con el espectáculo descalza. Este acto fue celebrado por todos los presentes, fanáticos de la cantante del regional mexicano. Cabe mencionar que esta caída por poco hace que el show se detenga, pues en las imágenes que se han viralizado en redes sociales muestran cómo la artista se dobló el tobillo, sin embargo, el problema no escaló a mayores.

