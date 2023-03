Adiós Erik Rubín: Filtran romance de Andrea Legarreta con político y rompe el silencio en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más la famosa conductora Andrea Legarreta logró provocar tremendo revuelo en las redes sociales debido a que surgió el rumor de que estaría iniciando un romance con famoso político mexicano luego de anunciar su separación de Erik Rubín. Durante la reciente transmisión del programa Hoy la también actriz platicó al respecto y con una enorme sonrisa confirmó si esta información es real.

Y es que la guapísima mujer de 51 años no ha dejado de ser señalada por la prensa tras anunciar que llevaba 5 meses separada del padre de sus hijas Mía y Nina Rubín y en este par de semanas se ha especulado que ya tendría nuevo galán. Durante la mañana de este lunes 6 de marzo Andy compartió con el público del Canal de Las Estrellas la última noticia falsa que le inventaron y dejó en shock a todos los televidentes.

A través de la sección Desayunando y chismeando, la querida presentadora de Televisa compartió una imagen en la que se observa que dan a conocer que ella misma confirmó su romance con nadie más y nadie menos que Enrique Peña Nieto: "Me acaban de mandar una foto que dice 'confirma romance con Peña Nieto' y salgo abrazada con él y hasta beso y todo", dijo Legarreta quien destacó que no le queda "más que reírse".

Andrea se tomó con humor estas fake news

Dije 'ah caray, mira estos besos que ni siquiera yo misma he visto'", añadió.

Posteriormente la actriz de Una luz en el camino y ¡Vivan los niños! mencionó que las personas que crean este tipo de contenido son "enfermos": "¿De qué están hecho? psicópatas... me han puesto fotos con gente, bueno mejor no digo nombres pero en serio están muy enfermos de su cabeza, yo le pido a la sociedad que no caiga en estas enfermedades, son unos psicópatas", compartió sonriente al lado de sus compañeros de Hoy.

Cabe resaltar que en esta ocasión 'La Legarreta' sí se tomó con mucho humor el invento de su 'aventura' con el exesposo de Angélica Rivera, ya que la semana pasada sí estaba muy furiosa por todos los rumores que estaban surgiendo tras su separación del padre de sus hijas. Y es que tanto ella como Rubín fueron señalados de infieles otra vez, lo cual ambos de inmediato salieron a desmentir y suplicaron respeto para el momento que estaban viviendo como familia.

Hay mucha distorsión de las cosas, mucha agresión, la gente está cada vez peor, es muy triste, la sociedad cada vez está más torcida", expresó furiosa hace varios días.

