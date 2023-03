Cecilia Galliano causa shock en Televisa al revelar el requisito que le exige a sus pretendientes

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el año 2011, Sebastián Rulli y Cecilia Galliano paralizaron a Televisa después de confirmar su divorcio, según se dijo en aquel entonces, la ahora expareja habría terminado desgastada después de pasar por diversos tratamientos de fertilidad. Como algunos recordarán, luego de su separación hubo bastantes discusiones entre ambos, pero con el pasar de los años, dichas diferencias se han ido limando e incluso la conductora argentina llegó a confesar que aún guarda el anillo de compromiso que el histrión del Dragón le dio.

Actualmente, el actor de Vencer el pasado y Los ricos también lloran se encuentra formando una solida relación con una de las actrices más cotizadas de la empresa de San Ángel, Angelique Boyer; mientras que Cecilia Galliano se encuentra disfrutando de sus hijos. Recientemente, la expresentadora del extinto programa Sabadazo fue cuestionada por el medio El Universal sobre el tipo de relación que la protagonista de Teresa y su hijo, Santiago Rulli tenían, a lo que ella respondió que no es algo que pueda responder.

Sin embargo, esto no impidió que Galliano fuese muy clara en recalcar que es una madre sumamente protectora, por lo que cualquier persona que intente acceder a su vida debe llevarse bien con sus hijos, a lo que puso como ejemplo su anterior relación con Mark Tacher: "En el momento que yo note algo mal, obviamente se hablará, pero yo las parejas que he tenido, como Mark, por ejemplo, mi hijo hasta el día hoy la adora, Vale también".

La actriz fue especialmente directa en aclarar que, en caso de que alguien no llegase a tener la suficiente química con sus hijos, ella tomará cartas en el asunto y sacará a esa persona de su vida: "Pero también como mamá yo soy muy protectora de unión y si mañana salgo contigo y no tienes 'feeling' con mis hijos es 'bye' no hay manera, mis hijos están primero", por lo que, cualquier hombre que quiera entablar una relación con ella tendría que llevarse bien con Santiago y Vale.

En el caso específico de Angelique Boyer, la actriz ha demostrado tener una excelente relación con el hijo de Sebastián Rulli, incluso hace 1 año, los tres salieron de viaje por Europa, desde donde publicaron diversas fotos instantáneas en las que se les veía disfrutar de su compañía, entre otras cosas la protagonista de Un amor invencible también ha sido captada en México con el menor, por lo que, es probable, que debido a ello, Cecilia no tenga quejas de la celebridad.

