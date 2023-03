Emmanuel Palomares se despide de Televisa tras 9 años en la empresa y 'amorío' con Érika Buenfil

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido actor venezolano Emmanuel Palomares, quien comenzó su carrera en México hace más de 9 años, dejó en shock a todos sus fans debido a que en una reciente entrevista con el programa Hoy confirmó que se despide de los foros de Televisa al culminar con las grabaciones de Perdona nuestros pecados. En este melodrama el galán tiene el rol de protagonista juvenil junto a famosa Oka Giner.

El también modelo y bailarín de 32 años se ha dado a conocer por su participación en exitosos proyectos de la empresa de San Ángel como los unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe y las telenovelas Antes muerta que Lichita, Pasión y poder, Corazón que miente, En tierras salvajes, Vencer el miedo, Y mañana será otro día, Vencer el desamor y La Herencia, por mencionar algunas.

A lo largo de su carrera Emmanuel siempre ha dado de qué hablar por sus relaciones sentimentales y es que ha tenido romances con personalidades como la rusa Irina Baeva, mientras que recientemente fue vinculado con Érika Buenfil, su actual compañera de novela. No obstante, la actriz regia de inmediato descartó la posibilidad de que entre ellos haya algo más que una amistad: "Claro que no, puedo ser su mamá, no tengo nada que ver con él", expresó en entrevista.

Érika y Emmanuel negaron su romance

La mañana de este lunes 6 de marzo Palomares apareció en el programa Hoy platicando sobre su emoción de culminar un nuevo proyecto en la televisora de la competencia de TV Azteca y es que todo el elenco de Perdona nuestros pecados acaba de finalizar las grabaciones del melodrama: "Estamos felices y parte de la felicidad es la preferencia del público, aquí lo que usted ve es el equipo encargado, son muchos los que trabajan detrás de cámaras", dijo emocionado.

Otra estrella que habló con reporteros del matutino de Las Estrellas fue Marisol del Olmo, quien compartió que se encuentra nostálgica de tener que abandonar los foros de Televisa por el cierre de grabaciones: "Estoy súper nostálgica, ya se cierra este set". Mientras que Oka Giner mencionó que tenía planeado irse de luna de miel luego de culminar la novela, sin embargo, dijo que sus planes fueron interrumpidos porque le ofrecieron otro proyecto pero no dio más detalles.

