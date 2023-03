Ignacio López Tarso alarma a todo Televisa por crisis de salud; está internado en terapia intermedia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El querido primer actor Ignacio López Tarso, quien es de los pocos artistas que sigue conservando su contrato de exclusividad vitalicia en Televisa, volvió a desatar la preocupación de todo su público debido a que se reportó que había sido hospitalizado por dos diferentes problemas de salud. Fue a través de las cámaras del programa Hoy que su representante Lulú Mogollón dio todos los detalles.

El histrión de 98 años fue ingresado a un hospital desde el pasado viernes 3 de marzo por una neumonía y por problemas intestinales ya que presentó una obstrucción, sin embargo, su mánager descartó que se trate de una situación grave: "Está bien tratado, va evolucionando, no está grave y eso para todos es algo bueno, los doctores lo tienen en terapia intermedia por la edad", declaró Lulú a reporteros del matutino de Las Estrellas.

Se reveló que don Ignacio presentó una caída en sus niveles de oxigenación, sin embargo, afortunadamente se está recuperando de forma favorable: "El tratamiento por el intestino tienen que ver que los intestinos se muevan y tengan la fluidez y de la neumonía ya casi va de salida, ya tiene antibiótico. Ya está saturando mejor la oxigenación", añadió. Los fieles admiradores y fans del actor de inmediato externaron su preocupación debido a que es un hombre de edad muy avanzada.

Hay que recordar que el pasado 15 de enero celebró sus 98 años de vida rodeado de su familia y con gran vitalidad, asegurando que deseaba vivir por mucho tiempo más. Cabe resaltar que el intérprete de telenovelas como El derecho de nacer, La casa en la playa, Esmeralda y ¡Vivan los Niños! estuvo dos veces hospitalizado durante el pasado 2022 por problemas respiratorios y una de las veces se trató de Covid-19, pero no tuvo mayores complicaciones.

El año pasado López Tarso también había expresado su deseo de regresar a la actuación en la pantalla chica pues recordó que ya tiene 3 años sin un sueldo base y esto le ha traído problemas a su economía: "No me estoy muriendo de hambre, tengo... Sí tengo el apoyo de Televisa, por toda la vida, cobro una cantidad mensual. No es suficiente esa cantidad para vivir, y no es suficiente tampoco en el sentido del trabajo, me hace falta el trabajo, me hace falta el teatro", expresó.

Don Ignacio acaba de celebrar sus 98 años

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy