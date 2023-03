Lupita Nyong'o, ganadora del Oscar, revela la inesperada razón por la que niega ser mexicana

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Lupita Nyong'o es una actriz de Hollywood, quien ganó aún más reconocimiento después de que obtuvo el Oscar en la categoría de Mejor actriz de reparto en el año 2014, gracias a la película 12 años de esclavitud; sin embargo, en aquella época surgió una controversia, ya que, trascendió la noticia de que nació en la Ciudad de México, cosa que indignó a más de uno porque no habló de la República en ningún momento, aunque la histrionista tenía sus buenas razones para no hacerlo.

Para quienes no la conozcan, los padres de Lupita son refugiados de Kenia que llegaron a México, siendo que la famosa nació en la CDMX. Si bien, Nyong'o ha declarado que, pese a que vivió toda su vida en este país, la realidad es que no se siente identificada con él, afirmando que tiene mayor sintonía con sus raíces kenianas. Aún así, la celebridad de películas como Black panther y Nosotros no niega que la República Mexicana es su lugar preferido para vacacionar, así como destacó que su comida preferida es la mexicana.

Pero... ¿cuál es la razón por la que la histrionista niega ser mexicana? Según declaraciones de la estrella de cine, su temporada en México no fue del todo agradable, puesto pasó por mucho racismo cuando vivió por siete meses en Taxco, Guerrero: "La gente nos detenía y nos tomaban fotos solo porque éramos de color y era la época en la que estás en esa fase adolescente intentando encajar y formar tu propio camino, eso me devastó".

Por otro lado, Lupita señaló que en la televisión no veía a actores que la reflejaran físicamente, hecho que también afectó en su autoestima: "Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas, te vuelves invisible y era lo que yo veía, nada me reflejaba ni en la TV, ni en las películas, ni en las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura".

Aunque Lupita Nyong'o pasó tiempo en México, al final terminó por mudarse a Estados Unidos, donde se graduó en estudios teatrales, lo que le sirvió como base para su prolífica carrera como estrella de cine. Entre los proyectos que ha aparecido son Non-Stop: Sin Escalas, Star Wars: Episodio VII-El despertar de la fuerza, El libro de la selva, Queen of Katwe y Pequeños Monstruos, entre otros.

