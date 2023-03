Luto en la música: Fallece Gary Rossington, último miembro original de la banda Lynyrd Skynyrd

Comparta este artículo

Estados Unidos.- El pasado domingo, 5 de marzo, trascendió la noticia del fallecimiento del guitarrista Gary Rossington, quien era conocido por ser el último miembro original de la banda Lynyrd Skynyrd. De acuerdo con algunos informes, el intérprete de temas como Gimme Three Steps y The Ballad of Cutis Loew tuvo problemas de salud durante las últimas dos décadas, aunque se desconoce si éste fue el motivo de su muerte.

De acuerdo con algunos informes, el devastador acontecimiento ocurre exactamente 4 meses antes de que la banda lanzara su nueva gira y es que, aunque los problemas de salud de Gary lo azolaron durante 20 años, esta situación únicamente aumentó la convicción de la celebridad de morir mientras aún utilizaba sus icónicas botas y pertenecía a la legendaria banda de rock, cosa que logró hacer.

Como se mencionó al comienzo de esta nota, hasta el momento se desconoce la causa de muerte del rockero, de 71 años, tampoco se sabe si, en algún momento, su esposa e hijas: Dale, Mary y Annie den declaraciones con respecto a ello, lo que sí se sabe es que la página oficial de la banda emitió sus condolencias por medio de un breve comunicado: "Sin el más profundo pésame y tristeza, tenemos que informar que hoy perdimos a nuestro hermano, amigo, miembro de la familia, compositor y guitarrista, Gary Rossington".

El comunicado continuó resaltando la muerte de los otros miembros de la banda y afirmando que, ahora, todos se encontraban juntos: "Gary ahora está con sus hermanos Skynyrd y su familia en el cielo y juega bonito, como siempre lo hace.", la agrupación no se olvidó de enviar sus condolencias las esposas e hija del famoso: "Mantengan a Dale, Mary y Annie y a toda la familia Rossington en sus oraciones y respete la privacidad de la familia en este momento".

Como se mencionó anteriormente, el propio Gary llegó a mencionar para una entrevista para Billboard, cuánto deseaba continuar con su camino como guitarrista hasta el último día de su vida: "Está solo en mi sangre, ¿sabes? Solo soy un viejo guitarrista y hemos gastado todo nuestro amor y las 10 mil horas de trabajo para entender cómo tocar y hacerlo (...) Cuando te jubiles, ¿qué sigue? Me gusta pescar, pero, ¿cuánto de eso puedes hacer, verdad? Así que quiero seguir haciendo lo que hago ahora", concluyó el famoso.

Fuentes: Tribuna