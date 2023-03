Luto en Televisa: Entre lágrimas, Silvia Pinal reacciona a muerte de Irma Serrano: "Pobrecita"

Ciudad de México.- La querida actriz Silvia Pinal, quien durante el pasado 2020 se quedó sin contrato de exclusividad en Televisa, fue captada en el Aeropuerto de la CDMX a punto de realizar un viaje a Oaxaca y fue ahí donde se enteró de la inesperada muerte de su colega Irma Serrano 'La Tigresa'. La llamada 'Última diva de México' reaccionó muy consternada a la noticia y apenas si pudo decir unas palabras.

En un video que recientemente compartieron en el programa Hoy, se puede ver cuando los reporteros abordan a la madre de Sylvia Pasquel en las instalaciones del aeródromo para preguntarle su sentir ante la partida de 'La Tigresa' y la sorpresa fue que ella ni siquiera estaba enterada del fallecimiento: "¿Murió? ¿Cuándo? Ay no, ¡híjole! ¿pero de qué murió?", dijo doña Silva totalmente sorprendida e incrédula.

Luego los miembros de la prensa le dijeron a la exproductora del desaparecido Mujer, casos de la vida real que contara cómo recordaba a doña Irma pero esta no podía asimilar la noticia: "Pues cómo la recuerdo... ¿de qué murió? ¿qué le pasó? yo no puedo opinar así tan fácil, tan a la ligera", dijo y se llevó las manos a su cabeza a punto de derramar lágrimas. Los reporteros le dijeron a la primera actriz que se debió a la edad y ella respondió:

Pero si no era tan vieja".

Finalmente 'La Pinal' se enteró que Serrano dejó de existir debido a un infarto de miocardio y expresó únicamente: "Ay, pobrecita... pues como lo siento y si nos estás viendo, te mandamos nuestro cariño porque ya no podemos darte otra cosa", expresó la primera actriz muy consternada. Cambiando totalmente de tema, la oriunda de Guaymas, Sonora, también reaccionó a los rumores de que su nieta Michelle Salas podría estar ya comprometida en matrimonio:

Ah, quieren que se case por la iglesia... pues eso no lo saben más que ellos, yo en ese no me meto", comentó.