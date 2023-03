Pablito Ruiz hace tremenda declaración y destapa si Luis Miguel le coqueteó alguna vez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, 6 de marzo, salió a la luz una entrevista que el medio TV y Novelas le hizo al afamado actor, Pablito Ruiz, quien hace algunos años estuvo en el centro de la polémica después de que reveló que el cantante, Ricky Martín lo habría besado, cosa que lo llevó a recibir el rechazo de mucha gente, puesto en aquel entonces se desconocía que el cantante de La mordidita pertenecía a la comunidad LGBTQ+.

Pero esta no fue la única ocasión que el intérprete de El rincón prohibido, Mi chica ideal, Espejos azules y Por ella estuvo en el ojo del huracán, ya que, en su momento también llegó a poner en tela de juicio la sexualidad de Luis Miguel, quien es especialmente conocido por su larga lista de novias, entre las que se puede mencionar a Adela Noriega, Erika Buenfil, Mariah Carey, Aracely Arámbula y Stephanie Salas.

Como algunos recordarán, hace varios años, Pablito Ruiz fue criticado por asegurar que 'El Sol' podría ser "gay", hecho que recientemente fue ratificado por el famoso quien utilizó a TV y Novelas para poner fin, de una vez por todas, a dicha controversia: "Yo no dije que Luis Miguel era gay", por lo que el entrevistador le pidió que repitiera las palabras que dijo: "Según mi percepción", contestó el cantante, "a lo mejor él podría haber sido bisexual, pero no tengo pruebas. No lo he visto, entonces no puedo decir 'sí' a algo que no está confirmado".

Ante esto, el entrevistador cuestionó a Pablito si, en algún momento, Luis Miguel llegó a coquetearle, cosa que, aparentemente jamás ocurrió: "Todas las veces que estuve con Luis Miguel fue muy amigable, jamás le vi ninguna intención de nada conmigo. Mi error fue creer en un chisme de un conocido mío que no tenía fundamento. Yo lo expresé una vez así y los medios lo sacaron de contexto, eso fue lo que pasó. Todos los acercamientos que tuve con él fueron de amistad".

Cabe señalar que estas declaraciones llegan tan solo unos días después de que los medios señalaran que Luis Miguel nunca podría casarse con su novia Paloma Cuevas, ¿la razón? la reconocida diseñadora de modas aún continúa casada (religiosamente) con el torero Enrique Ponce, por lo que, en caso de que quieran contraer nupcias, tendrían que hacerlo únicamente por lo civil; sin embargo, parece ser que, por el momento, 'El Sol' está enfocado en relanzar su carrera artística.

Fuentes: Tribuna