Rene Franco explota contra reportero; asegura que lo engañaron para lanzar una "nota escandalosa"

Ciudad de México.- Durante la mañana de este lunes, 6 de marzo, explotó una bomba en redes sociales, pues resulta ser que el comediante de Es de noche y ya llegué, René Franco, brindó una entrevista para el medio TV y Novelas que parece haber sido sacada de contexto, o al menos eso fue lo que declaró el conductor de televisión en sus redes sociales, puesto no se guardó nada y acusó al reportero que le hizo la entrevista de engañarlo.

Los hechos ocurrieron durante esta mañana, a través de la cuenta oficial de Twitter del comediante, donde compartió algunas fotografías de la mencionada revista impresa. En la imagen se puede leer en letras mayúsculas que la propia celebridad habría reconocido que padecía de depresión, debido a su divorcio con la productora Paty Trujillo, hecho que sucedió a finales del pasado 2022.

Estoy en depresión espeluznante por mi divorcio", se lee en letras mayúsculas al inicio de la nota

Entrevista a René Franco

Créditos: TV y Novelas

En otra sección de la nota se puede leer que Franco y Trujillo se habrían separado desde mediados del año pasado, lo que lo habría hundido emocionalmente; mientras que en otro lado se lee que el conductor declaró: "Llegué aquí sin saber nada y sin haber estudiado periodismo", lo que podría tomarse como algo escandaloso. Como era de esperarse, las cosas que aparecen en la nota no fueron del agrado de René quien utilizó su cuenta oficial de Twitter para aclarar que el periodista Víctor Hugo Sánchez lo buscó con el fin de hacerle una entrevista de trayectoria, cosa que no terminó publicando.

Se demuestra que no hay que confiar en la palabra de malos amigos y malos periodistas. Engañarme con una nota "de trayectoria" para hacer esta vergüenza de publicación sólo habla de la bajeza de Gil Barrera y Víctor Hugo Sánchez. Lo lamento, de verdad

René Franco reacciona en Twitter por la entrevista de Víctor Hugo Sánchez

Minutos después, René Franco emitió una declaración propia a través de la mencionada red social donde aclaró que no padecía depresión, así como también se le fue a la yugular a Víctor Hugo: "Prometiste no hacer una nota escandalosa y no meter a terceras personas. Me engañaste. Debes disculparte por esta publicación dolosa. Qué vergüenza, Víctor. Tu credibilidad ha muerto", apuntó el famoso.

Aclaratoria de René Franco

Cabe señalar que, hasta el momento, Víctor Hugo Sánchez no ha hecho ninguna declaración con respecto a lo dicho por René Franco, pero sí reveló que su sección en TV y Novelas sería retirada luego de 3 años en emisión, aunque se desconoce si esto habría ocurrido como consecuencia por la reacción del cómico: "Por razones largas de explicar, la columna 'Un café con Víctor Hugo' cumplió 3 años y con esto se cierra un ciclo, pero se abre otro y yo seguiré colaborando con la revista con entrevistas a celebridades. Hoy lunes, agradezco infinito al querido René Franco me haya abierto las puertas de su casa y de su alma para contarme su historia. Espero la lean; espero les guste".

Víctor Hugo Sánchez revela que su sección en 'TV y Novelas' será retirada

Fuentes: Tribuna