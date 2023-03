Sacó del clóset a Bisogno: Tras 20 años en TV Azteca, actor de Televisa explota y hunde a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor y cantante, quien formó parte de las filas de TV Azteca durante 20 años y que actualmente ya trabaja para Televisa, hizo fuertes declaraciones en contra de la televisora del Ajusco y del elenco del programa Ventaneando encabezado por Pati Chapoy. Se trata de Raúl Sandoval, quien en 2002 saltó a la fama participando en el exitoso reality de La Academia.

El originario de Mexicali, Baja California, luego se unió a otros realitys como El Desafío de Estrellas y actuó en telenovelas como Dos chicos de cuidado en la ciudad y Siempre tuya Acapulco. Al quedarse sin contrato de exclusividad y no tener proyectos, Raúl optó por vender papel higiénico durante la pandemia y en 2021 se unió al programa Hoy concursando en Las Estrellas Bailan en Hoy, además de que formó parte del melodrama Si nos dejan.

Hace algún tiempo el esposo de Fran Meric sorprendió a todos pues sacó del clóset a Daniel Bisogno en una entrevista con Chisme No Like, contando que el presentador intentó tocarlo en una fiesta de su exesposa: "Estamos reunidos ahí, yo creo que se le pasaron las copillas o algo y él tuvo una falta de respeto hacía mí... pues me tiró un agarrón de nueces (tocar los testículos) con la mano media escondida", dijo el cantante dejando en shock.

Ahora el intérprete de 44 años de nueva cuenta está causando polémica con sus declaraciones y es que en una entrevista en el Canal de YouTube de Inés Moreno contó los abusos que sufrió en TV Azteca y de parte del elenco de Ventaneando: "Nos pagaban lo que querían, pero nosotros no sabíamos cuánto debíamos ganar, pero cuando me puse al tiro, me dieron matarile", explicó y dijo que luego de que alzara la voz, en el programa de Chapoy comenzaron a destrozarlo.

Incluso Sandoval relató que en una ocasión Pati le dio espacio en su programa para que aclarara una situación que estaba viviendo debido a que se filtraron las fotografías de una pelea que tuvo por defender a su famosa esposa. El cantante de 44 años explicó que accidentalmente hirió a un hombre en la disputa y que Ventaneando le abrió las puertas para que aclarara el tema, sin embargo, le dieron la espalda y lo hundieron aún más.

Todos me juzgaban de asesino, mi abogado me pidió quedarnos callados, pero me hablan de 'Ventaneando', que porque no les parecía justo lo que estaba pasando. No me reciben en el foro, me graban, editan y en el foro se burlan de mí, de lo que yo les confié".

