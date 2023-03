Tras 20 años en TV Azteca y retiro de novelas, exactriz de Televisa llega con dura confesión a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien cuenta con más de 20 años de carrera en TV Azteca y que actualmente está retirada de la pantalla chica, sorprendió a todo el público del programa Hoy debido a que este lunes reapareció en la emisión con una fuerte declaración. Se trata de Andrea Noli, quien comenzó su carrera en Televisa actuando en los melodramas Muchachitas, Agujetas de color de rosa y Acapulco, cuerpo y alma.

Fue hasta 1999 que la oriunda de Francia se unió a la empresa del Ajusco donde apareció en proyectos como Besos prohibidos, Se busca un hombre, Por ti, Top Models, Los Sánchez, Pasión Morena, entre otros. Lastimosamente Andrea Andrea dejó de hacer telenovelas desde 2015 y su última fue Tanto amor. Pero en 2020 reapareció para hacer la serie de TV Azteca Desaparecida, mientras que recientemente volvió a Televisa en un episodio del programa Esta historia me suena.

Durante la mañana de este lunes 6 de marzo Noli reapareció en el matutino Hoy a través de una entrevista en el sitio web de Las Estrellas en la que habló 'sin pelos en la lengua' sobre Jorge Salinas, padre de su única hija Valentina Noli. Y es que como se recordará, el actor y la intérprete francesa de 50 años tuvieron un amorío cuando él aún estaba casado y de ahí nació la adolescente. Por esta misma razón el galán se negó durante años a reconocerla.

En un reciente encuentro con la prensa, Andrea fue cuestionada sobre los rumores de que Jorge le fue infiel a su actual esposa Elizabeth Álvarez y esta de inmediato respondió que este tema solo le compete a él y a 'Cuquita'. Eso sí, no dudó en reconocer que el padre de su hija es muy atractivo: "Todos los hombres son coquetos ante las mujeres, eso no se puede evitar… Jorge es un hombre muy atractivo y lo ha sido siempre, sabe lo que tiene y lo aprovecha".

Asimismo, la guapísima mujer rubia volvió a aclarar que de momento Valentina no ha podido verse frente a frente con Salinas pero dijo que la relación entre ellos va prosperando: "Sí hemos tenido comunicación, las cosas han ido avanzando, pero hasta lo que él ha dicho ha sido como es y lo sostengo, apoyo lo que diga". Noli también sostuvo que ella no está cerrada a que el galán de Televisa y su hija se reúnan y finalizó diciendo que la adolescente ya no está tan interesada en tener una carrera artística:

No estaba buscando, tenía la cosquillita, pero la verdad se le está quitando cada vez más y me da gusto, porque está dándole muy fuerte al estudio y yo prefiero eso. En lo que ella decida hacer siempre la voy a apoyar, no es que no le gustara, tiene demasiadas cosas que le gustan y prefiere otras, me mata si les digo".

