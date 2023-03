Actriz de Televisa reaparece tras adicciones y abuso de cirugías; sorprende con esta noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una afamada actriz y presentadora de televisión de Televisa, quien pasó parte de su vida luchando contra los excesos y es conocida por abusar de las cirugías, se convirtió en noticia este martes, 7 de marzo, después de que publicó algunas fotografías en su cuenta de Instagram con las que demostró que, pese a todo, había logrado darle un giro positivo a su vida. ¿Quieres enterarte de los detalles? Entonces, sigue leyendo.

Carmen Campuzano es una reconocida actriz y modelo, quien trabajó para Christian Dior, así como también apareció en la portada de la revista Vogue en tres ocasiones. También es conocida por su participación en proyectos como en Como dice el dicho, Derecho de admisión y Mujer, casos de la vida real. Si bien, ella era la hija de unos cantantes de opera y una cotizada empleada de la industria de la belleza, su vida se fue a pique gracias a sus adicciones y al abuso de las cirugías.

Por otro lado, la famosa ha estado lidiando con una rara enfermedad provocada por la bacteria leptospirosis, misma que presuntamente, le habría provocado deformaciones en el rostro. Afortunadamente, la famosa logró llevar su vida por un camino mucho más positivo, ya que, luego de haber estado en clínicas de rehabilitación y hasta haberse recluido en un hospital psiquiátrico, la modelo logró sacudir a sus 30 mil seguidores con una inesperada noticia.

Carmen Campuzano obtiene Doctorado Honoris Causa

Créditos: Instagram

Resulta ser que el pasado domingo, 5 de abril, la actriz se mostró con toga y birrete en su cuenta oficial de Instagram, ¿la razón? el Instituto Claustro Académico le otorgó el Doctorado Honoris Causa debido a que ellos la consideraron una figura destacada en la escena del espectáculo mexicano. En las imágenes, Carmen se muestra radiante y con una gran sonrisa por el logro que obtuvo después de la dura vida que ha tenido que pasar.

Carmen Campuzano presume su titulo de Doctorado Honoris Causa

Créditos: Instagram

La famosa se mostró agradecida con la siguiente declaración: "Recibí un Doctorado Honoris Causa. Antes de creer en mí esto no lo hubiera imaginado. Con fortaleza y preparación, hoy soy más fuerte que nunca. ¡Gracias por esta distinción! Yo la más feliz y agradecida con mis mejores amigos de toda la vida; mi doctorado (...) (Agradezco) me hayan acompañado con su compañía maravillosa con su presencia y existencia en estos momentos tan importantes. Siempre juntos en las buenas y en las no tan buenas. Gracias a la comunidad universitaria".

Fuentes: Tribuna