Andrea Legarreta confirma proyecto fuera de Televisa tras separarse de Erik Rubín y 25 años en 'Hoy'

Ciudad de México.- La querida conductora Andrea Legarreta, quien ha formado parte del programa Hoy por casi 25 años, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención de la prensa debido a que hace algunas horas anunció que está próxima a realizar un gran proyecto fuera de la pantalla de Televisa. ¿Se cambiará a TV Azteca? Como se sabe, la exesposa de Erik Rubín sería de las pocas celebridades de San Ángel que tendría contrato de exclusividad.

Durante los últimos días la también actriz de 51 años no ha dejado de dar de qué hablar luego de anunciar su separación del padre de sus dos hijas Mía y Nina Rubín y aunque ambos manifestaron que tomaron esta decisión desde "el amor" que aún se tienen, las especulaciones de una infidelidad de parte de ambos no han dejado de acaparar la atención de la prensa. A él lo involucraron con Apio Quijano y Melissa López, mientras que a la presentadora con otras personalidades.

De hecho uno de los últimos chismes que le inventaron a Andy fue que estaría teniendo un romance con el expresidente Enrique Peña Nieto pero ayer lunes 6 de marzo habló de esta situación durante la transmisión de Hoy y se burló de la situación pues de trata de una clara fake new: "Me acaban de mandar una foto que dice 'confirma romance con Peña Nieto' y salgo abrazada con él y hasta beso y todo... Dije 'ah caray, mira estos besos que ni siquiera yo misma he visto'", declaró.

La tarde de ayer Legarreta de nueva cuenta logró provocar furor e hizo que la prensa volteara a verla debido a que anunció por fin un proyecto fuera de la televisora de los Azcárraga. Sin embargo, no es que se vaya a mudar a las filas del Ajusco pues ella sigue contando con su exclusividad y en realidad está promocionando su regreso al teatro. Mediante sus historias de Instagram, Andrea anunció que tiene nuevas fechas para Los monólogos de la vagina.

Sí, hay que recordar que el pasado 14 de febrero Andy volvió a esta puesta en escena luego de muchísimos años de ausencia y debido a que el público la recibió con ovaciones, los productores del proyecto decidieron llamarla para nuevas funciones. La querida conductora volverá al teatro Libanés el próximo 10 de marzo siendo acompañada por Gabriela de la Garza y Janett Arceo, mientras que el 20 de marzo dará función con Dalilah Polanco y Janett.

