Aseguran que Eugenio Derbez demostraría más amor paternal hacía su perro que a sus hijos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Eugenio Derbez se encuentra en la lista de artistas más exitosos mexicanos y es que, aunque es hijo de la mismísima Silvia Derbez, esto no le impidió labrar su propio camino en el medio artístico bajo sus propias condiciones, lo que lo llevó a separarse de la actuación dramática e incursionar en la comedia, hecho que le dio gran renombre en Televisa, aunque el histrión no quiso quedarse solo con eso y ahora es una figura reconocida en Hollywood, Estados Unidos.

Sin embargo, hay dos aspectos de la estrella de CODA que siempre han dado de qué hablar: su vida amorosa y su rol como padre. Como algunos recordarán a inicios de la década de los 2000, la guerra entre Victoria Ruffo y el actor de Familia P. Luche ocupó los titulares de los medios de comunicación, esto es debido a que la denominada reina de las telenovelas le había impedido a Eugenio ver a José Eduardo durante una larga temporada, hecho del que el propio actor hizo burla en el final de su show XHDRBZ, donde el menor aparece, aunque lo hace con una bolsa de papel en la cabeza.

Familia de Eugenio Derbez

Así como ocurrió con el actor de Mi tío, mucho se dijo que Eugenio no habría tenido una relación tradicionalmente cercana con el resto de sus hijos, Aislinn y Vadhir, hecho que pareciera intentar resarcir ahora, ya que se les ha visto unidos en más de una ocasión; sin embargo, esto no impide que sus hijos noten que el famoso siente especial preferencia por uno de los miembros de su familia y no se trata de alguno de sus hermanos, ya que, cualquiera podría creer que Aitana sería la preferida porqué se trata de la menor, pero esto no es así.

Resulta ser que, la hija favorita de Eugenio Derbez no sería otra que 'Fiona', la queridísima perrita bulldog, de Alessandra Rosaldo y el actor de No se aceptan devoluciones, hecho que habría sido denunciado por el propio Vadhir ante el medio El Universal, durante este martes, 7 de marzo, cuando el actor de El Mesero declaró que si bien, con su madre, Silvana, no debía competir por atención parental, las cosas eran muy diferentes con su padre.

Aseguran que Eugenio Derbez querría más a 'Fiona'

Y es que, según declaraciones del actor de Como si fuera la primera vez, dado a que son cuatro hijos, tiene bastante competencia, aunque nadie le gana a Fiona: "Él (Eugenio) tiene de donde escoger, incluyendo a Fiona porque la cuenta, yo creo que quiera más a 'Fiona' que a los cuatro. Considero que siempre ha habido mucho amor y complicidad entre todos y él ha sido mucho más amigo que de repente papá, entonces siempre ha habido mucho cariño", aseguró el famoso.

