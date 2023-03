Belinda: Tras "estafar" a Christian Nodal, recibe trágica noticia; murió solo, en asilo y sin dinero

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La familia de Belinda enfrenta una dolorosa muerte, pues confirman que su tío Fernando Peregrín murió en un asilo de España. Aunque el fallecimiento es una trágica noticia pues perdió la vida solo y sin dinero, Peregrín estaba distanciado de la cantante y su familia, pues fue quien exhibió públicamente que presuntamente el padre de la intérprete de Luz sin gravedad había cometido un supuesto fraude millonario contra su familia. Además, la acusó a ella de manipular a sus exparejas.

Según informó el programa Chisme No Like, el tío de la cantante falleció este lunes 6 de marzo a los 75 años, después de vivir sus últimos días en un asilo de España por la falta de dinero. De acuerdo con la emisión de espectáculos, padecía tres tipos de cáncer que no logró superar, por lo que decidió donar su cuerpo al Instituto de la Ciencia para que fuera investigado, hecho por el que recibió un homenaje.

Como se recordará, en las últimas semanas, algunos de los familiares de la ex de Christian Nodal, entre ellos Fernando, acusaron al padre de la cantante de cometer un fraude millonario contra su propia familia, presuntamente dejando a todos en la ruina antes de llegar a México. El conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, aseguró que Belinda y su papá ya están enterados de la muerte de Fernando. "Quién sabe quién les avisó, deben tener infiltrados, pero el tío de Belinda perdió la vida", señaló.

Belinda y su papá

Al respecto del supuesto despojo, en el ya mencionado programa se informó hace un tiempo que Ignacio Peregrín convenció a su padre de dejarle el 60 por ciento de la empresa familiar y luego de la muerte del papá, Nacho vendió diversas propiedades, así como la misma compañía, según declaraciones de Fernando: "Sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo, se llevaron 20 millones de euros de una finca".

Y añadió: "10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. ¡Se los repartieron!", dijo en su momento. Cabe recordar que apenas en días pasados, Fernando reveló al mismo programa que recientemente trató de contactar a Ignacio Peregrín para que le regresara un poco del dinero que consideraba que le robó, pues necesitaba pagar gastos de su tratamiento, pero no recibió respuesta. Y contra Belinda, su tío la destrozó, asegurando que estafaba a sus parejas y les sacaba dinero con engaños.

"Yo creo que de tanto hacerlo, esta mujer tiene una experiencia en eso de seducir y sonsacar. Su oficio es robar... Sinceramente, ¿qué tiene esa mujer que sabe foll... como ninguna, qué tiene para volverlos locos?", señaló. "Con cosas de esas como 'me van a meter a la cárcel'... Que el padre estaba con una depresión y que necesitaba dinero, le pedía dinero a sus víctimas, haciéndose la víctima de la hacienda mexicana", comentó.

Ya notarás todos los trucos que usaba, y como era más o menos sabido, ya se rumoraban cosas, los otros se lo creían", dijo Peregrin.

