Gabriel Soto: Destrozan al galán de Televisa y desenmascaran su "falso romance" con Irina Baeva

Ciudad de México.- Pese a que se ha rumorado desde hace meses que el romance entre Gabriel Soto e Irina Baeva ya habría llegado a su fin luego de varios años de noviazgo e incluso un compromiso matrimonial, ambos reaparecieron juntos en unos premios, callando a todos. Aunque al parecer siguen juntos y han desmentido que estén separados y se haya cancelado su boda de forma definitiva (pese a que la han pospuesto varias veces), los desenmascaran y aseguran su relación es falsa.

Quien pone en duda la credibilidad del romance entre los dos actores de Televisa es precisamente la exsuegra del protagonista de Mi camino es amarte, Rosalba Ortiz. La madre de la exesposa de Soto, Geraldine Bazán, arremetió contra la pareja y aseguró que no cree que estén tan enamorados como dicen. En entrevista con Venga la Alegría, dijo: "Para mí ya ese asunto es caricatura, es holograma y es metaverso... ¡me vale!... en pocas palabras me vale ya!", señaló.

Rosalba Ortiz afirma que el romance de Soto y Baeva es falso

Y recalcó que a pesar de que los actores tratan de aparentar que siguen muy felices, ella por su parte no les cree nada, desenmascarando su romance y creando tremenda controversia. "El metaverso... ahí que lo investiguen porque la otra luego no entiende lo que yo hablo, luego no entienden lo que digo", expresó. Al ser cuestionada sobre si podría ser más clara con la palabra que empleó para describir la relación de Irina y Gabriel, doña Rosalba insistió:

"Metaverso... investíguenlo ustedes también... es una mentira detrás de lo que se ve". Y sobre si considera que es falso todo lo que la artista rusa y el mexicano han intentado mostrar en redes para seguir reafirmando su romance, la madre de Geraldine comentó. "Sí, pura mentira, pura publicidad". Finalmente, la exsuegra de Gabriel Soto no quiso asegurar ni desmentir si aún existe amor entre el padre de sus nietas y Baeva. "Ah, eso no sé, yo no me meto ahí", dijo al respecto.

Como se recordará, Soto y Geraldine se divorciaron en 2017 en medio de señalamientos de que la actriz rusa se habría metido en la relación. De inmediato, Baeva fue llamada la tercera en discordia y en redes la tundieron acusándola de ser una "rompehogares" y una "robamaridos". Y aunque ya han pasado varios años, sigue recibiendo ataques, pues señalan que presuntamente no quiere regresar el anillo a Soto y/o que su relación solo sigue en pie públicamente por un contrato que les impide confirmar su ruptura.

