¿Golpe a Pepe Aguilar? Ángela Aguilar coquetea con hombre en concierto y revelan que son novios

Ciudad de México.- En los últimos días la famosa cantante Ángela Aguilar no ha dejado de dar de qué hablar en la prensa tras el polémico concierto que ofrecieron ella y su padre Pepe Aguilar, así como su hermano Leonardo Aguilar, en la Plaza de Toros México. En esta ocasión la influencer y modelo se metió en tremendo escándalo pues sacaron a la luz que su presunto actual novio estuvo presente en el mencionado show.

El periodista Luis Magaña filtró esta información a través del Canal de YouTube De historia en historia donde platicó que él acudió al Jaripeo sin fronteras y vio con sus propios ojos que la intérprete de éxitos como Qué Agonía no dejaba de lanzarle besos y dedicarle canciones a un hombre que estaba en el público: ""Junto a mí, en la segunda fila, estaba un colombiano guapo, grandote, desde que llegó con lentes y gorra yo decía '¿por qué se esconde este güey?'", relató el exconductor de Hoy.

Luis explicó que no le quitó los ojos de encima a este peculiar personaje y se dio cuenta que él y Ángela se echaban bastantes miradas: "Yo oía que hablaba como colombiano y estaba con un güey que traía un gafete que decía staff Pepe Aguilar". El presentador presuntamente se hizo de valor y le sacó una fotografía a escondidas al sujeto y la 'googleó', descubriendo así que se trataba del aclamado cantante Manuel Medrano.

Manuel sería el misterioso novio de Ángela

Era nada más y nada menos que Manuel Medrano... Manuel Medrano es un cantante de música urbana, colombiano que se ha rumorado desde hace como cinco meses que es el novio de Ángela Aguilar", expresó.

El periodista asegura que luego de notar su actitud decidió enfrentarlo y preguntarle si se trataba de el fenómeno musical de Colombia y este se puso bastante nervioso: "Le tomaba fotos, le aventaba besos, Ángela también, porque ni modo que no me diera cuenta, estaba junto a mí y no creo que el beso fuera para mí". Al parecer Medrano se habría justificado diciendo que era fan número uno de Ángela y que por ello había viajado a México para escucharla cantar:

Me dice 'no, no, pero es que tenemos una buena relación con su papá y con su familia', y yo así de 'ya caíste, no sabes con quién estás hablando'".

Cabe resaltar que desde el pasado mes de octubre del 2022 se estuvo especulando que la intérprete de La Malagueña habría comenzado una relación sentimental con el cantante colombiano, pese a que hay 17 años de diferencia entre ellos, y luego de la polémica que vivió con su expareja Gussy Lau, Ángela advirtió que no hablaría más sobre su vida privada y sobre todo de sus romances.

