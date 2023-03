"Hocicon... y falsas": Niurka explota en 'VLA' y hunde a actrices que denunciaron a Pascasio López

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial actriz y bailarina Niurka Marcos de nueva cuenta está dando mucho de qué hablar debido a que en una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría hizo fuertes declaraciones en contra de Sarah Nichols y Vanessa Bauche, actriz que denunciaron a Pascasio López por presunto abuso. Como se sabe, el actor de Televisa y TV Azteca recientemente fue liberado porque no lo encontraron culpable.

La madre del joven actor Emilio Osorio dijo que las autoridades mexicanas hicieron un mal al ingresar a la cárcel al actor de proyectos como Rosario Tijeras sin siquiera saber si realmente era culpable de lo que se le acusaba "No más porque una mujer los denuncia, pa dentro, no, tienes que investigar, buscar pruebas, porque estás metiendo preso a un inocente", dijo furiosa. Asimismo, Niurka explicó que quienes deberían de estar presas ahora con Vanessa y Sarah.

La vedette cubana sugirió que las leyes deben de ser más estrictas con las denunciantes y totalmente molesta dijo: "¿Ahorita quien va a ir a donde está el par de viejas que lo denunció?, que estén guardadas un año por hociconas, que las otras perr… le devuelvan el año, pa' adentro por hociconas y falsas", expresó contundente. Hasta el momento ni Bauche ni Sarah han respondido a las fuertes declaraciones que hizo 'Mamá Niu'.

En otros temas, la exesposa del productor Juan Osorio se le fue con todo a Lyn May luego de enterarse que su colega mexicana se la había pasado hablando mal de otras compañeras como Lorena Herrera y Laura León por supuestamente usar vestuarios "de mil pesos" y "corrientes": "Ella no existe, no está haciendo nada, necesita llamar la atención y no tiene creatividad ni siquiera para buscar un contexto creíble", dijo molesta.

La exparticipante del reality La Casa de los Famosos fue contundente y aseguró que Lyn lo único que busca es la atención de la prensa y hasta dijo que su denuncia de un millonario robo en el aeropuerto de Los Ángeles también es falsa: "Eso es karma, vieja fea loca, pero ni le robaron esa cantidad de dinero ni el vestido de ninguna de mis compañeras cuesta mil pesos, está llamando la atención e inventándose esa historia", expresó Marcos.

Lyn May criticó a varias de sus colegas

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria