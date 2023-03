¿Murió Andrés García? Esposa del galán de Televisa da estremecedora noticia ahogada en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa Andrés García alarmó a todos hace unos meses al despedirse y asegurar que veía cerca la muerte luego de que lo diagnosticaran con cirrosis. El galán de películas como Pedro Navajas y telenovelas de Televisa como El privilegio de amar y Mujeres Engañadas lleva desde el año pasado con duros problemas de salud que lo han hecho perder peso y lo han dejado postrado en una cama y una silla de ruedas.

Ahora, luego de las fuertes peleas familiares que se han desatado, la viuda del histrión Margarita Portillo no puede evitar romper en llanto y dar una terrible noticia sobre García. Devastada y conmovida hasta las lágrimas, compartió que el actor le ha hecho duras revelaciones. En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Margarita López Portillo destapó cómo maneja la complicada situación que enfrenta el galán de telenovelas, quien afirmó está delicado, pero estable.

"Amaneció de mal humor, pero ahorita ya está tranquilo. Hasta gusto me da, porque sé que es él. Está delicado porque es algo de lo que no se va a curar. Está estable en cuanto más controlada la cirrosis, va perdiendo peso poco a poco. No pierde el apetito, pide todo lo que se le antoja", comentó. Pese a estar estable, Margarita destacó que el actor sigue postrado en una cama o en una silla de ruedas, ya que por instrucciones médicas no puede moverse mucho.

"Pasa el tiempo en camita y con la silla de ruedas sale a tomar el sol. No puede moverse por instrucciones médicas. Ahorita está más consciente de su situación, está desintoxicado y eso lo hace estar consciente de su situación", detalló en declaraciones retomadas en redes del canal de Las Estrellas. Por otro lado, se rompió al comentar lo que él le ha dicho sobre su situación: "A veces me dice que es el tiempo más difícil de su vida, lo cual me parte el corazón. Yo trato de animarlo, él hace planes de vida, a veces me dice que soy un ángel, si está enojado me dice otras cosas", compartió.

Finalmente, Margarita estremeció al detallar que para ella es muy doloroso ver cómo se encuentra el papá de Leonardo y Andrea García: "Para mí es muy doloroso, muy difícil. A mí siempre me decía 'aquí vamos, hombro con hombro' y entonces ahora me dice lo mismo, porque me la paso acostada con él. Es muy difícil pero lo que me da fuerza es la alegría que me da tenerlo aquí cuando está bien. Ya estamos en marzo, había gente que lo estaba enterrando en noviembre", sentenció.

Fuente: Tribuna