Nieta de Pedro Infante llega a TV Azteca y hace desgarradora confesión: "Tengo miedo"

Ciudad de México.- El pasado sábado, 4 de abril, la nieta del icono del cine de oro mexicano, Pedro Infante: Heidy Infante, acudió junto a su agrupación la Nueva Sonora Dinamita, a brindar un espectáculo por el 62 aniversario del Mercado Escuadrón 201, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. Como algunos recordarán, la cantante se encontraba en el escenario interpretando el tema El viejo del sombrerón, cuando un sujeto identificado como Yian N la agredió física y sexualmente.

Recién este martes, 7 de marzo, la cantante de 43 años fue entrevistada por el medio de TV Azteca, Venga la Alegría, donde reveló cuales fueron las consecuencias del ataque que sufrió días atrás: "Realmente tengo muy lastimado mi cuello. Mi oído está abierto por la parte de atrás, no escucho muy bien, no sé si esté gritando. Yo no sé si esto vaya a tener consecuencias. Me rompió mis uñas, tengo un esguince y mi columna está inflamada", declaró la famosa.

La nieta del actor de Los tres García y ¿Qué te ha dado esa mujer? Reveló que si bien, tras el ataque un equipo de seguridad pública acudió al sitio para detener al imputado, cuando ella fue al Ministerio Público, más tarde, para levantar su denuncia, el individuo ya no se encontraba por ninguna parte: "Llegan los de seguridad pública, lo toman de los brazos y lo bajan del escenario y se lo llevan. Cuando me presento al MP no hay señas del tipo, no hay datos, los policías no me saben decir qué estaba pasando".

Por otro lado, Heidy declaró que Yain N. no pertenece a su agrupación y destacó teme por dos cosas: la primera, es que la agresión que recibió le deje consecuencias físicas y la segunda, es que el agresor intente atentar contra su vida: "Como les digo esta golpiza, que él me dio, no sé que consecuencias vaya a tener físicamente. Me preguntaban hace rato si quería dinero, no, no quiero dinero. Entonces, tengo miedo porque (Yain) me dijo: 'De esta te vas a arrepentir. Te voy a matar'", concluyó la cantante.

Cabe señalar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya solicitó al Instituto Nacional de Migración una alerta migratoria en contra del agresor, quien fue identificado como Yain N., un originario de Cuba que está nacionalizado como mexicano. Actualmente se le persigue por delito de abuso sexual, tras haber tocado a Heidy de su entrepierna y por golpearla mientras se encontraba dando su show.

Fuentes: Tribuna