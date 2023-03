¿Renuncia a 'Hoy'? Arath de la Torre comparte dolorosa noticia en vivo y deja en shock a Televisa

Ciudad de México.- El controversial actor y conductor Arath de la Torre, quien cuenta con 30 años de carrera en Televisa, de nueva cuenta logró apoderarse de la atención en las redes sociales y de los televidentes debido a que hace algunas horas compartió una dolorosa noticia en la transmisión del programa Hoy. ¿Renuncia a esta emisión? No, en realidad el famoso de 47 años explicó que se encuentra pasando por un difícil momento personal.

Ayer lunes 6 de marzo durante el matutino de Las Estrellas, el intérprete de melodramas como Caminos cruzados, Salud, dinero y amor, Mi Pequeña Traviesa, Soñadoras y Amigas y rivales explicó que lastimosamente su madre Estela Balmaceda tiene problemas de salud: "Oigan yo quiero aprovechar rapidísimo este espacio para mandarle un saludo muy grande a mi mami que está un poco delicadita", dijo el esposo de Susy Lu.

Arath, quien ya hizo su debut en TV Azteca al lado de 'El Capi' Pérez como invitado especial del programa La Resolana, luego expresó que está confiado en que su mamá recuperará su salud pronto pues es una mujer fuerte: "Que se recuperé, que le eché muchas ganas. Te amo y vas a salir de esta mami querida", añadió. No obstante, el famoso presentador jamás reveló qué enfermedad sufre doña Estela.

Sus compañeros del matutino le preguntaron a De la Torre si su mamá puede ver Hoy pese a su estado de salud y este dijo que por supuesto ya que la señora es fan número uno del programa. A finales del pasado 2021 el exparticipante de programas como La Parodia y El Retador sufrió un duro golpe debido a la muerte de su padrastro Armando Villanueva, a quien él quiso como un padre, pues con su verdadero progenitor no hubo una buena relación.

Luego de la muerte de don Armando, Arath de hecho abrió su corazón ante las cámaras del matutino que le hace competencia a Venga la Alegría y dijo que no la estaba pasando nada bien, además de que admitió por primera vez que desde hace varios años los médicos lo habían diagnosticado con depresión y ansiedad. Asimismo, el conductor compartió que su mayor preocupación era su madre, pues había perdido a su esposo:

Es un dolor inexplicable... estoy triste, y la verdad, no creo superarlo nunca; los recuerdos, las palabras y saber que ya no está, todo eso me duele, me duelen mis hermanos y mi madre, que quedó sola, viuda".