Se desfiguró: Tras 30 años en Televisa y abuso de cirugías, actriz traiciona a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 30 años y que ha enfrentado serios problemas por el abuso de cirugías, dio un duro golpe al rating del matutino Hoy debido a que este martes 7 de marzo volvió a aparecer en el programa Venga la Alegría haciendo fuertes declaraciones. Se trata de Lyn May, quien habló 'sin pelos en la lengua' de su fallecida amiga Irma Serrano.

Liliana, nombre real de la vedette nacida en Acapulco, respondió a los reporteros de TV Azteca entorno a todos los misterios y leyendas urbanas que hay sobre 'La Tigresa', quien lamentablemente perdió la vida la semana pasada a los 89 años. La también cantante y política nacida en Chiapas falleció en su casa víctima de un infarto al miocardio y sus restos fueron velados en Tuxtla Gutiérrez, pero luego los trasladaron a CDMX para un homenaje póstumo.

Irma Serrano murió a los 89 años por un infarto

La mañana de este martes 7 de marzo Lyn, quien acabó con la cara desfigurada luego de inyectarse aceite para mejorar su apariencia, regresó al matutino VLA a través de una entrevista exclusiva en la que confesó de una vez por todas si doña Irma era satanista, ya que luego de su muerte en las redes sociales recordaron su supuesta devoción a la magia oscura y su relación con Anton Szandor Lavey, el hombre que fundó la iglesia de satán.

La actriz de proyectos de Televisa como Yo no creo en los hombres (1991) y las series Nosotros los guapos (2017) y Vecinos fue contundente y aseguró que no todo lo que se dice de 'La Tigresa' es una realidad: "Ella era una señora muy culta, no se prestaba a esas tonterías, son cosas que dice la gente pero Irma Serrano era muy culta, la gente que estudia y sabe no cree en esas tonterías", expresó contundente.

May no paró de repetir todos estos mitos entorno a la fallecida vedette chiapaneca son falsos y reiteró que ella nunca vio ningún comportamiento extraño en su compañera con la que trabajó durante años. Asimismo, la guapa mujer mexicana descartó que Irma haya tenido un romance con el expresidente José López Portillo antes de Sasha Montenegro: "Ahí sí no sé porque Sasha y yo también éramos amigas, no te puedo decir nada malo porque sí eran buenas personas, pero ella ('La Tigresa') anduvo con otra gente poderosa pero con él no".

