Se divorció: Tras ser dada por muerta y 3 años desaparecida, villana de novelas vuelve a Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien comenzó su carrera en Televisa desde 1995 y que lleva al menos 3 años retirada de la actuación, fue captada en las instalaciones de San Ángel y anunció que está haciendo casting para volver a la pantalla chica. Se trata de la querida actriz Margarita Magaña, quien realizó su último melodrama en 2020 y se trató del exitoso Vencer el miedo.

La intérprete oriunda de Huatabampo, Sonora, comenzó su carrera en la televisora de los Azcárraga siendo parte del exitoso programa El club de Gaby, luego estudió en el CEA y su primera novela fue Bajo un mismo rostro. Posteriormente actuó en otras como Mi pequeña traviesa, Camila, La casa en la playa, El juego de la vida, Lo que la vida me robó, Amar otra vez y Teresa, donde mayormente destacó por ser la antagonista de la historia.

Durante el 2019 se reportó que Magaña había muerto, pero ella de inmediato salió a desmentir esta versión y aclaró mediante sus redes sociales que se encontraba muy bien: "Quiero decirles que estoy muy bien, oigan hace unos días recibí muchos mensajes y la verdad no sé quién hizo una noticia de que yo había (muerto) hasta que mi madre me habló llorando, pero bueno ya pasó", explicó. Un año más tarde la sonorense decidió dejar la actuación tras 25 años activa.

Facebook UniNovelas

En una entrevista con la revista TVNotas, Margarita explicó que cuando se convirtió en madre de su primera hija Shakti, quien ya es una joven, solo se la pasaba trabajando y no quiso repetir la historia con sus siguientes dos hijos, por ello dejó de actuar. Luego de su polémica relación con el actor Mauricio Aspe, padre de su hija mayor, la actriz rehizo su vida con el exfutbolista Adalberto Palma y con él se volvió a convertir en madre.

Hace algunas horas Magaña fue captada por el reportero Edén Dorantes mientras salía de Televisa San Ángel y en una breve entrevista le contó que está ahí por cuestiones de trabajo: "Vengo a hacer otro casting con Rosy Ocampo, creo que empiezan a grabar a finales de este mes así que pronto sabremos (si me contratan), estuvo bien padre". La huatabampense platicó que realizó audiciones para dos diferentes personajes con "carácter fuerte".

Sin embargo, no quiso adelantar más detalles asegurando que no le dijeron mucho sobre el proyecto pero se especula que podría tratarse de Vencer la culpa, la nueva entrega de la saga de 'Vencer': "Son personajes bien padres, bien fuertes, seguramente sí es uno de los personajes centrales y no me preguntes mucho porque no me dieron muchos datos, nada más vine yo, hice lo mío y lo hice bien", comentó la actriz para finalizar la entrevista.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes