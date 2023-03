Se volvió mujer: Tras 12 años en TV Azteca, conductor de Televisa da dura noticia ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor, quien trabajó durante 12 años en TV Azteca y que actualmente ya lleva casi una década en las filas de Televisa, sorprendió a todos sus seguidores debido a que realizó una dura confesión sobre su vida privada estando ahogado en llanto. Se trata del talentoso Faisy, quien actuó en telenovelas del Ajusco como Las Juanas, La Heredera y la serie Deja que la vida te despeine.

El también cantante además llegó a aparecer en programas como Venga la Alegría, Con sello de mujer y Vengache pa' acá, además de que formó parte del reality Bailando por un millón. Emigró a la televisora de San Ángel desde hace 9 años luego de haber estado vetado. Actualmente es conductor del exitoso show Me Caigo de Risa y el año pasado consiguió conducir su propio programa Faisy Nights por el canal de paga Unicable.

Fuente: Internet

Durante las últimas horas Faisy, quien el año pasado contrajo nupcias con la bailarina Iratxe Beorlegui, no ha dejado de ser tendencia en el mundo del espectáculo debido a que en la entrevista que dio a Yordi Rosado para su canal de YouTube hizo fuertes confesiones. Una de las más impactantes fue que el conductor oriundo de León, Guanajuato, admitió que en su infancia vivió carencias debido a que su padre cayó a la quiebra y su mamá se hacía cargo de él sola.

El colega de conductores como Gaby Platas y Ricardo Margaleff explicó que sus papás se divorciaron cuando él tenía apenas 6 años y poco tiempo después su progenitor lo perdió todo, metiendo en serios problemas a su madre pues ella empezó a absorber los gastos sola: "No había para gel del pelo, me llegó a peinar con jitomate y con limón, llegaba a la escuela oliendo a jitomate", relató entre lágrimas y muy consternado.

Faisy en 'MCDR'

'Faisirrito', cuyo nombre real es Omar Pérez, aseguró que su confesión no es con la intención de revictimizarse y aclaró que siempre la pasó muy bien. Asimismo explicó que acudía a clases de karate y cuando a él le tocó pasar de cinta blanca a cinta morada, su mamá no tuvo para comprarle una nueva y pintó la que ya tenía: "Lo que más me duele es no haber tenido la conciencia para no apapacharla a ella. Ella supo hacerlo muy bien", dijo ahogado en llanto.

Otra experiencia similar que vivió el líder de la 'Familia Disfuncional' fue cuando se le cayó un diente y utilizó el dinero que le dejó el ratón para comprar un parche para su uniforme: "Recuerdo que se me cayó un diente, ella me dijo, vamos a hacer una cartita y le vas a prometer al ratón Pérez que con lo que te deje te vas a comprar un parche para arreglar tu pantalón de la escuela... era su forma de solucionar un gasto que tenía que hacer, pero que igual no me quería dejar sin el ratón Pérez", expresó entre lágrimas.

Fuente: Tribuna y YouTube Yordi Rosado