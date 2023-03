Televisa en shock: Tras huir del narco, Laura Flores reaparece con el rostro hinchado y moretones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Alrededor del medio día de este martes, 7 de abril, la querida actriz, Laura Flores, logró sacudir a sus poco más de 790 mil seguidores en Instagram después de publicar un breve video en el que se le puede apreciar el rostro hinchado y con algunos moretones. Esto ocurre luego de algunos años de que la protagonista de melodramas como Cómplices al rescate y Piel de otoño huyera de México después de que unos presuntos narcotraficantes le exigieran derecho de piso por una clínica veterinaria que la histrionista abrió.

Resulta ser que la actriz, de 59 años de edad, logró sorprender a propios y ajenos porque, tal y como se mencionó anteriormente, se mostró en un video de Instagram, sin utilizar ningún filtro, esto con la finalidad de que el público notara algunos moretones e hinchazón en su rostro, pero... ¿cuál fue la razón de esto? Si bien, la situación podría haber alertado a más de uno, la realidad es que la propia actriz de Tres mujeres y Siempre te amaré aclaró que todo se trataba de un procedimiento quirúrgico.

De acuerdo con las declaraciones de Laura, decidió darse una 'manita de gato' y se sometió a un tratamiento estético conocido como hilos tensores, los cuales están hechos material reabsorbible y polidioxanona. Se trata de una especie de sutura que anteriormente se utilizaba en cirugías cardíacas, esto según información e la doctora Ortiz del Instituto de Medicina Avanzada (ITYOS). Según algunos informes, este material se coloca dentro de la piel por medio de una fina cirugía con la finalidad de formar una especie de malla. Este procedimiento se encarga de tensar la piel.

Es bajo este contexto que el rostro de Laura Flores lucía mucho más jovial, aunque si tenía algunos efectos de la cirugía como los pequeños moretones en su mentón y una ligera hinchazón en el rostro: "Ahí va, me lo recomendaron muchísimo, por todos lados me lo recomendaron, gente, amistades mías y por eso tuve toda la confianza del mundo", destacó la famosa en el breve video que compartió en la aplicación de la cámara multicolor.

Si bien, la histrionista reveló que tenía algunos moretones, señaló que no eran problema alguno, ya que, podría cubrirlos con un poco de maquillaje mientras se le quitan naturalmente. Por su parte, sus fans no dejaron de apoyarla destacando lo atractiva que lucía: "Qué hermosa señora con hilos o sin está muy bella", "Quedaste muy linda Laura, oh yo solo recuerdo lo buena actriz que eres y extraño esos tiempos", "Eres hermosa", señalaron algunos más.

Fuentes: Tribuna