TV Azteca, en shock: Marco Antonio Regil confiesa que dejó a su prometida ¿porque salió del clóset?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras una larga carrera en Televisa, pues triunfó en esta televisora con programas como Atínale al Precio y 100 mexicanos dijeron, el conductor Marco Antonio Regil se confiesa y revela el fuerte y delicado motivo por el que canceló su boda. ¿Salió del clóset? El nacido en Tijuana abrió su corazón en el matutino Venga la Alegría de TV Azteca y exhibió el motivo por el que sigue soltero a sus 54 años.

Aunque mucho se ha rumorado sobre la orientación sexual del presentador, pues lleva bastante tiempo sin pareja, es hasta ahora que es más claro acerca de su vida sentimental. Tras su llegada al Ajusco, pues será presentador de Escape perfecto, Regil dejó atrás al canal de Las Estrellas y ofreció una reveladora entrevista a la competencia. Y aunque no debería generar debate el hecho de que no se ha casado ni ha tenido hijos, los rumores sobre que podría ser gay no han cesado.

Algunos señalan que el querido conductor presuntamente no revelaría nada por temor a quedarse sin trabajo, sin embargo, él nunca ha mencionado haber tenido un romance con un hombre. Incluso, estuvo comprometido con una reina de belleza, con quien confesó tuvo una relación tóxica. Y ahora, Regil decide no mantener su vida personal bajo total hermetismo pues explicó porqué canceló su boda, luego de que declarara que lo hizo por diferencias de dinero y no por su orientación.

Y es que el conductor explicó entonces que su ex quería que él la mantuviera, por lo que decidió ahondar más sobre el tema para el programa Venga la Alegría y aclarar su postura con relación a las personas que dependen económicamente de sus parejas: "Era una clase financiera y se hizo chisme, yo lo único que dije fue que cuando me iba a casar hace mucho, una, no la razón, una de muchas razones que andaban mal es que fuimos a un retiro de parejas y ahí en el retiro nos dijeron 'hablen de dinero, ¿han hablado de dinero?'", dijo.

Y agregó: "Y no habíamos hablado de dinero, y le dije, 'oye, ¿cómo crees que se deba?', y me dijo 'ah pues mi papá le da el cheque a mi mamá'. Yo dije 'no, así no'", comentó Regil con una gran sonrisa. Al escuchar las preguntas sobre si a él le gustaría que lo mantuviera su pareja, explicó: "Yo tampoco le pediría el cheque a nadie". Y añadió: "La dependencia financiera es violencia, porque cuando tú tienes dependencia financiera de alguien tú mandas, entonces es una forma de control".

Finalmente, y para dejar claro que se enamoraría de una mujer y no de un hombre, el conductor que sigue soltero recalcó: "Si yo me llegara a casar con alguien, yo la ayudaría, destinaríamos un presupuesto, una especie de sueldo o ingreso donde ella pudiera invertir su dinero, para tener independencia financiera", finalizó.

Fuente: Tribuna