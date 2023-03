Adiós 'Hoy': Tras acabar en silla de ruedas y subir 17 kilos, villana de Televisa aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien hace unos años estuvo en silla de ruedas y que actualmente tiene proyecto al aire en Televisa, dio un fuerte golpe al rating del programa Hoy debido a que este miércoles 8 de marzo apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata de la querida Sabine Moussier, quien se ha dado a conocer como una de las villanas más temidas de la televisora de San Ángel.

La actriz originaria de Alemania realizó su debut en el Canal de Las Estrellas desde 1996 cuando actuó en Morir dos veces y luego se volvió la antagonista por excelencia de entrañables proyectos como El Privilegio de Amar, La Madrastra, Mi Pecado, Que te perdone Dios y Abismo de pasión, este último sin duda alguna la marcó para siempre. Y es que mientras grababan el melodrama donde interpretó a 'Carmina Bouvier' sufrió un terrible accidente.

Sabine acabó en silla de ruedas por un tiempo debido a que cayó a una alberca vacía y hasta estuvo en riesgo de no volver a caminar; por fortuna se recuperó, pero mientras estuvo enferma subió alrededor de 17 kilos. Actualmente la actriz de 54 años está al aire en Televisa con la novela Perdona nuestros pecados, producida por Lucero Suárez y donde compartirá créditos con famosos como Jorge Salinas, Érika Buenfil, César Évora, entre muchos otros.

Sin embargo, desde hace varios años Moussier ya no cuenta con contrato de exclusividad en San Ángel y por ello ha aparecido en varias ocasiones en el programa Ventaneando al lado de Pati Chapoy. Asimismo hace un tiempo anunció que estaba en pláticas para "hacer algo" con TV Azteca pero la oferta no se concretó. No obstante, durante la mañana de este miércoles 8 de marzo la alemana volvió a la señal del Ajusco a través de VLA.

Resulta que Sabine fue captada por reporteros del matutino al arribar al estreno de la obra Mamma Mia! y de inmediato le preguntaron sobre su opinión por el regreso de Aventurera ya que ella llegó a protagonizar esta puesta en escena. La actriz dijo que no será un problema encontrar a una nueva protagonista y resaltó que en realidad quien hará falta es Carmen Salinas (qepd): "Creo que va hacer falta Carmen Salinas definitivamente, yo creo que la obra más que la 'Aventurera' era Carmen".

Sabine en 'VLA'

Por su parte el productor Juan Osorio, quien se encargará de regresar a Aventurera a los escenarios teatrales, confesó que tiene en la mira a Angelique Boyer para protagonizar la obra, además de que también surgieron los nombres de la cubana Livia Brito y hasta la rusa Irina Baeva: "Angelique número uno, así sin dudarlo, Livia Brito también pero si se embaraza ya no, e Irina claro que sí ¿por qué no?", dijo el exesposo de Niurka Marcos.

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria