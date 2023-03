Aseguran que Chris Rock no recibió una disculpa privada de Will Smith tras incidente en los Oscar

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- Casi se llevan a cabo los premios Oscar 2023 y aunque hay mucha expectativa sobre los proyectos que pueden salir con la estatuilla dorada, lo cierto es que el incidente que Chris Rock vivió con Will Smith sigue dando de qué hablar, especialmente por las declaraciones del comediante quien insistió que vio la cinta Emancipación solo para ver como el ganador en la categoría de Mejor Actor era brutalmente azotado.

Hay que recordar que mientras Rock se desempeñaba como presentador de los Oscar 2022, hizo un comentario sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, esposa del protagonista de Soy Leyenda, Hombres de Negro o El Principe del rap y, aunque al inicio también esbozó una carcajada, al final terminó por subir al escenario y abofetear al también actor. Durante la noche, subió a recibir el premio a Mejor Actor por su papel en Rey Richard entre lágrimas y días después, publicó en redes sociales una disculpa pública, lo que al parecer fue poco dada la magnitud de los hechos.

Foto: Twitter

De cara a la ceremonia organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), cercanos al comediante de 58 años de edad aseguraron que a la fecha éste sigue esperando una disculpa en privado y no como sucedió en redes sociales, por lo que se ha traducido como una estrategia para limpiar su imagen aunque esto no bastó para arreglar la situación entre ambos.

"Chris nunca recibió una disculpa privada de Will, solo una pública que realmente no significó nada", dijo la fuente.

Durante el discurso que Smith dijo ante los medios de comunicación y los presentes en la ceremonia del Oscar del 2022, aseguró que: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser", ahora estas palabras parecen no tener sentido para el comediante quien insisten, estaba abierto a hablar con el actor y limar asperezas pero el ganador de la presea dorada jamás lo buscó.

Foto: Twitter

Respecto al especial que Netflix sacó el pasado 4 de marzo, la fuente que insiste en que no ha habido disculpa privada, remarcó que fue la plataforma de streaming la que decidió cuándo hacer tal estreno y esto no corresponde a una especie de venganza de parte de Chris Rock. "Chris quería sacar esto de una vez por todas y terminar con eso. Esto fue muy catártico para él".

Fuente: Tribuna