Chapoy los vetó: Tras llegar a 'VLA' y sacar del clóset a Bisogno, corren a conductores de TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Se rumora que dos polémicos conductores estarían a punto de salir del aire ya que habrían sido despedidos de TV Azteca luego de haber sacado del clóset a Daniel Bisogno años atrás y haber sido vetados por la periodista Pati Chapoy. Se trata de los controversiales Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes el año pasado se integraron a la televisora del Ajusco con su programa Chisme no Like.

Esta emisión de espectáculos empezó a ser transmitida en el Canal A+ desde inicios del pasado 2022 aún y cuando en el 2020 tuvieron fuertes roces con el elenco del vespertino Ventenando. Y es que sobre todo Chapoy y 'El Muñe', a quien incluso tildaron de gay en varias ocasiones, no los toleraban y siempre los criticaban por su "pseudoperiodismo". Incluso alguna vez Daniel fue castigado por los altos mandos del canal luego de los insultos que hizo contra Ceriani.

A finales del 2020 el excompadre de Raquel Bigorra en contra del argentino llamándolo "mequetrefe, asqueroso, jeta de bruja mal cog..." y esto provocó que los ejecutivos del Ajusco lo castigaran enviándolo a su casa sin goce de sueldo por unas semanas e incluso se especuló que casi iba a ser despedido pero Pati presuntamente lo salvó. Luego de 1 año trabajando en la misma empresa, se dice que Elisa y Javier se encuentran a punto de salir del aire.

Así lo anunció el periodista Álex Kaffie a través de su columna en El Heraldo de México y es que desde hace varios meses ya se venía rumorando el despido de ambos presentadores. Hay que recordar que tras la salida de la poderosa ejecutiva Sandra Smester se mencionó que Chapoy recuperó su poder dentro de la empresa de los Salinas y que el nuevo directivo del canal Adrián Ortega sí atendería sus peticiones.

Incluso desde hace varios meses este par de conductores dejaron de aparecer en Venga la Alegría con los adelantos de sus notas, lo cual también confirmó que estaban perdiendo espacio en Televisión Azteca. La mañana de este miércoles 8 de marzo el 'Villano' dijo que las transmisiones de Chisme no Like están a punto de terminar: "Me entero que este viernes a más + trasmitirá por última vez el programa de espectáculos Chisme No Like", explicó.

Asimismo, Kaffie señaló que la persona más feliz por esta noticia es Pati y añadió: "La noticia ha puesto feliz a Patricia Chapoy Acevedo. Y es que ella dado su rango de accionista de la televisora del Ajusco, fue de las primeras en conocer la información que, repito, la tiene felicísima". Cabe resaltar que hasta el momento ni Elissa ni Javier ni los altos mandos del Ajusco han confirmado que Chisme no Like salga del aire pero se espera que lo hagan pronto.

Conductores de 'Chisme no Like'

Fuente: Tribuna