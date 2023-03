Estos son los eventos musicales que habrá en la 95 entrega de premios Oscar 2023

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Cada vez falta menos para la 95 entrega de los Premios Oscar, uno de los reconocimientos de mayor prestigio en el séptimo arte y por ello la mitad del mundo estará pendiente sobre quiénes serán los galardonados; hasta ahora, ya son varios los proyectos que figuran como los favoritos, al tiempo que algunos actores y actrices también están dentro de la terna de los que arrasarán en las categorías principales; sin embargo, no todo es cine pues también la música y los artistas detrás de la misma se dan cita en esta ceremonia.

Mediante las redes sociales, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), informó quiénes serán los artistas invitados a esta entrega de premios pero no sólo desfilará por la alfombra roja, sino que además subirán al escenario tanto para interpretar algunas de las canciones nominadas o bien, poner algo de ritmo y melodía a secciones relevantes como es el caso del recuento de los directores, guionistas, productores o actores que ya no están en el plano terrenal.

Una de las primeras en confirmar sus asistencia en los Oscar fue la cantante Rihanna quien este 2023 regresó 'con todo' a los escenarios. Tras tener un éxito abrasador con su desfile de modas en Prime Video, siguió su primera presentación en vivo en el Hallftime del Superbowl, evento donde además reveló que espera la llegada de su segundo hijo. Con un video en redes sociales, la originaria de Barbados informaba que el hermano de su primogénito estaría en la ceremonia.

"Mi hijo cuando se enteró que su hermano va a los Oscar y no él", escribió.

La intérprete y empresaria se encargará de cantar el tema Lift me up el cual forma parte del soundtrack de la cinta Black Panther: Wakanda Forever, cinta de Marcel Studios que para esta entrega acumula un total de cinco nominaciones entre las que claro está, se encuentra el tema que Rihanna cantará en el escenario del Dolby Theatre ubicado en Los Ángeles, California. Además de la canción, la cinta está nominada en la categoría de Mejor Actriz de reparto (Angela Bassett) o Mejor diseño de Vestuario, solo por mencionar algunas.

Otro de los temas que sonarán en vivo será Naatu Naatu de M.M. Keeravaani, tema que está presente en el soundtrack de la cinta RRR. Hasta ahora La Academia no ha revelado si Lady Gaga también será parte de ls artistas que subirán al escenario, ya que basta recordar que en 219 se llevó la presea en la categoría de Mejor Canción Original por la película Nace una estrella y en este 2023 fue nominada de nuevo por el tema Hold my hand del soundtrack de la cinta Top Gun:Maverick donde participa Tom Cruise.

Finalmente se informó que el encargado de musicalizar la sección In Memorian será el guitarrista y cantante Lenny Kravitz, músico que ha ganado a lo lago de su carrera un total de cuatro premios Grammy. En redes sociales, La Academia confirmó la participación del intérprete de temas como Again, Are you gonna go my Way?, o American Woman a esta ceremonia e incluso resaltó que su presentación será totalmente en vivo.

