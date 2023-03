Se desfiguró: Tras divorcios y fracaso en TV Azteca, exactriz de Televisa da dura noticia en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien trabajó alrededor más de 30 años en Televisa y que fracasó durante su debut en TV Azteca, sorprendió a los televidentes debido a que ayer martes 7 de marzo apareció en el programa Hoy y compartió una dolorosa noticia. Se trata de Laura Flores, quien protagonizó entrañables melodramas como El derecho de nacer, Marisol, Gotita de amor, Mundo de fieras, Tres Mujeres y Cómplices al rescate.

Luego de grabar la novela Un refugio para el amor, la también cantante y conductora tuvo que abandonar las filas de San Ángel debido a que dejó de vivir en México luego de recibir amenazas del narco, pues pretendían cobrarle 'piso' luego de inaugurar su negocio. Durante casi una década estuvo trabajando con Telemundo sin embargo, en 2019 regresó al Canal de Las Estrellas luego de especulaciones sobre un supuesto veto.

La exconductora de Hoy regresó a su casa para participar primero en Soltero con hijas y luego en Fuego Ardiente, pero el pasado 2021 los volvió a traicionar y se cambió a la televisora del Ajusco tras no contar con contrato de exclusividad. Laura, quien ha sido señalada de desfigurarse el rostro, participó en MasterChef Celebrity pero fracasó y fue eliminada antes de la gran final, además de que dio entrevistas a Ventaneando y Venga la Alegría.

Durante la mañana del pasado martes 7 de marzo la actriz originaria de Tamaulipas reapareció en el programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en la que habló de los difíciles momentos que pasó con su hijo Alex, quien estuvo hospitalizado por una úlcera en el estómago y dijo que ella se sentía culpable de este problema de salud ya que todo se derivó de un balón gástrico que le colocaron al jovencito para bajar de peso:

Al final del día la culpa, ¿quién orquestó todo esto? yo, la mamá, y lo primero que hice fue 'por favor, perdóname, es mi culpa' y no podía hablar pero me decía 'no te preocupes mamá'", dijo al borde del llanto.

Asimismo, Flores compartió que volvió a menstruar debido al estrés que vivió por la hospitalización de su retoño, aunque ella ya pasó por la menopausia y ya no debería reglar: "Tengo 59 años, yo ya pase la menopausia... los periodos de menstruación, etc. Bueno, estoy llegando al hospital con mi hijo y después me entero de que es por estrés (la regla) porque al principio no sabía que onda, ni me importó en ese momento, pues me llegó la menstruación, el jueves y yo de 'qué es esto'".

