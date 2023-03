Televisa, en shock: Tras divorcio, amante de Erik Rubín aparece en 'Hoy' y hunde a Andrea Legarreta

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que la conductora del programa Hoy Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaran su separación tras casi 23 años de matrimonio, es una examante del cantante quien aparece en redes del matutino de Televisa. Se trata de nada más y nada menos que Paulina Rubio, quien fue novia del exTimbiriche en los 90's. Su noviazgo causó furor e incluso una presunta infidelidad de Rubín costó que ella se peleara con Alejandra Guzmán.

Como se recordará, la llamada 'Chica Dorada' hace unos años fue vetada de TV Azteca por participar en el reality show La Voz... México, sin embargo, regresó al canal de Las Estrellas con el reality show Mira Quién Baila All Stars, en donde fue jueza, luego de 27 años retirada de las telenovelas. En los 90's Paulina tuvo un polémico noviazgo con Rubín, quien recientemente anunció que terminó su matrimonio de dos décadas con Andrea Legarreta.

Erik Rubín y Paulina Rubio

Por su romance con el exTimbiriche, Paulina inició una rivalidad con la cantante Alejandra Guzmán. La rockera señaló a Rubín de haberle sido infiel con Paulina y su enemistad continúa hasta ahora pues hasta lanzaron canciones para declararse la 'guerra' como Ese hombre es mío y Hey Güera. Y luego de que la separación de Rubín y Andrea dejara a todos en shock pues eran de las parejas mas sólidas, Paulina aparece en el programa Hoy.

No obstante, no al aire en el programa, sino en la cuenta de Twitter de la competencia de Venga la Alegría, pues la cantante, quien usualmente es hermética al hablar o mostrar a sus hijos en redes sociales, aprovechó el cumpleaños de su hijo menor, Eros, para felicitarlo públicamente. Como pocas veces, publicó en su cuenta de Instagram una emotiva imagen en la que aparece ella junto a su niño, quien este pasado domingo 5 de marzo celebró 7 años.

Instagram @paulinarubio

"Happy Birthday Eros, #7 nuestro cupido, nuestra luz, amo ser tu madre. #felizcumpleaños", escribió la hija de la fallecida Susana Dosamantes, quien causó sensación entre sus fans por lo grande que luce y su gran parecido con la famosa. Cabe mencionar que aunque ya no tiene nada con Erik Rubín, Paulina está centrada en el lanzamiento del tema No es mi culpa, el cual estrenó en Premio Lo Nuestro de este año y según muchos, habría sido una indirecta luego de confirmarse la separación de su ex.

Fuente: Tribuna