Televisa: Tras estar en la cárcel y quedar irreconocible, actriz vuelve de retiro y aparece en 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida actriz de telenovelas, quien desapareció de las telenovelas hace 15 años, revela una conmovedora súplica que le hizo su esposo, quien está preso desde 2019. Se trata de Yadhira Carrillo, quien se retiró de Televisa para dedicarse a su vida en familia, sin embargo, hace unos años su esposo Juan Collado fue arrestado acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Luego de que la semana pasada se dijera que podría ser liberado, ella rompe el silencio.

Tras estar casi todos los días en prisión visitando a su marido, quien es padre de los hijos de Lety Calderón, y luego de enfrentar críticas por presuntamente desfigurarse y quedar irreconocible, la famosa exprotagonista mexicana que estelarizó telenovelas como La Otra, Amarte es mi pecado, Barrera de Amor y Palabra de Mujer habla para Chisme No Like y se pronuncia sobre la presunta foto de Collado en un restaurante pese a que se supone que debe seguir detenido.

Juan Colado y Yadhira Carrillo

Carrillo negó rotundamente ser víctima de extorsión luego de que en el programa de YouTube titulado El Defensor Sin Censura se reportara esto. Incluso confesó su deseo con relación a que en breve su marido pueda hacerlo tras haber recuperado su libertad: "No sabía eso, ojalá, me encantaría, estamos en espera todavía, eso es lo que te digo, mañana estoy ahí nuevamente, y ya han sido muchos años, ya es demasiado tiempo, eso es una injusticia tremenda a un ser humano", expresó.

Por otra parte, en las declaraciones retomadas en redes del programa Hoy, la artista confesó lo ilusionada que se encuentra por la noticia de que Juan puede salir pronto de la cárcel y reveló la desgarradora súplica que le hizo: "Nosotros estamos esperando eso desde el día que salió esa noticia, de hecho, yo quería estar ahí hasta que saliera, y me dijo Juan 'no mi amor, espérate', o sea, tenemos que esperar a un proceso, no sabemos qué va a pasar es lo que me dijo él”, relató.

Finalmente, Yadhira recalcó que pese a las injusticias que aparentemente ha sufrido su marido, ellos no piensan en reclamarle a las autoridades tras la liberación de Juan, pues lo único que buscan es que salga libre: "Simplemente estamos esperando y eso es todo, nosotros no somos personas de venganza, no somos gente de mal, él tampoco, nosotros lo que necesitamos es que esté fuera y punto", finalizó.

Fuente: Tribuna