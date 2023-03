Tras 6 años retirada de Televisa y llegar a 'VLA', protagonista se une a 'Hoy' y hunde a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien pasó alrededor de 6 años alejada de la actuación con Televisa y que ya ha aparecido en Venga la Alegría, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de ayer martes 7 de marzo llegó al programa Hoy con nuevo proyecto. Se trata de la querida Dulce María, quien se encuentra a punto de volver a los melodramas con el proyecto Pienso en ti.

La también cantante mexicana comenzó su carrera en la empresa de San Ángel haciendo participaciones en melodramas como Alondra y El vuelo del águila, luego formó parte del exitoso grupo Jeans y años más tarde dio el salto a las telenovelas juveniles entre las cuales destacan DKDA Sueños de juventud, Locura de amor, Primer amor a mil x hora, El juego de la vida y Clase 406, pero sin duda alguna su mayor éxito fue haber actuado en Rebelde.

Su último proyecto en Televisa fue Corazón que miente en 2016 y luego se quedó sin contrato de exclusividad, por lo que pudo formar parte del melodrama Muy padres en la cadena Imagen TV. Aunque en 2021 regresó al Canal de Las Estrellas como concursante de ¿Quién es la máscara?, hace unos meses sorprendió al aparecer en la pantalla de TV Azteca dando una entrevista a reporteros de Venga la Alegría.

Pero la mañana de ayer martes 7 de marzo Dulce María regresó al programa Hoy expresando su emoción porque ya casi se estrena su nueva novela Pienso en ti donde compartirá protagónico con David Zepeda: "Estoy la verdad muy agradecida, muy emocionada, ya falta muy poquito, ya falta una semana para que se estrene, estoy emocionada de regresar a la pantalla chica con este proyecto que está lleno de cosas bonitas, de historias muy humanas y de música", dijo feliz.

Asimismo, la intérprete de 37 años habló del giro de 180 grados que vivió en los últimos meses ya que aunado a la telenovela, también se está preparando para su regreso a los escenarios con una serie de conciertos al lado de sus compañeros de RBD: "Este personaje y en general, todo llegó muy inesperado, veníamos de la pandemia, de acabar de ser mamá y no sabes qué va pasar contigo como mamá, fue un reto muy muy grande".

Ya para finalizar, Dulce María también explicó que su regreso al medio artístico no hubiera sido posible sin el apoyo de su esposo Paco Álvarez y de toda su familia: "Gracias a mi mamá que cuida a la bebé, a mi esposo que me apoya muchísimo, y también a la producción que me entiende... ha sido como un año que llega mucho trabajo, muchas bendiciones pero a la vez muchos retos", expresó.

