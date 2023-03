"Voy a cerrarle la boca": Andrea Legarreta explota en Televisa y anuncia demanda contra Alfredo Adame

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa presentadora Andrea Legarreta hizo fuertes declaraciones a su salida de las instalaciones de Televisa y en pleno Día Internacional de la Mujer anunció que ya no se piensa quedar callada ante los constantes ataques de su excompañero Alfredo Adame. La también actriz de 51 años aseguró estar "harta" de todo lo que el exgalán de telenovelas dice de ella y su familia y anunció acciones legales en su contra.

Y es que hace algunos días el actor de melodramas como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Cuando me enamoro y Retrato de familia volvió a darle duro a Andy cuando se le preguntó sobre la separación de ella y Erik Rubín: "Ojalá pase por 50 más de aquí a que se muera, ojalá el día que se muera que se queme en leña verde en el infierno. A mí no me conmueve... A Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer", dijo ante la prensa.

Además en otras ocasiones Adame ya se había referido a Legarreta como la "primera dama de Televisa" y a Erik lo llamó "unicornio" asegurando que su exesposa presuntamente le ponía el cuerno con un alto mando de la televisora. En este 8 de marzo, la querida conductora anunció acciones en contra del excolaborador de Hoy en una entrevista a las afueras de San Ángel: "Estoy preparando la demanda para cerrarle la boca a un tipo que ya me tiene harta", dijo furiosa.

La intérprete de la obra Monólogos de la Vagina dijo que tomará estas acciones en contra del exesposo de Diana Golden y Maryp Paz Banquells para marcar un predecedente y que de una vez por todas deje de meterse con ella y con su familia: " No para de hablar de mí, entonces vamos a ver si sigue hablando, porque además a base de mentiras, él en su locura decidió (decir eso de mí)". Andrea recordó que recientemente ganó una demanda a una revista que la difamó y presumió que sí puede haber justicia en estos casos.

Ya para finalizar, la entrañable conductora le dijo a los reporteros que sean solidarios y que no le vuelvan a pedir a Adame que opine sobre ella: "Y les pido, que no le vuelvan a preguntar de mí a ese señor (...) él se siente con la libertad de hablar y de opinar, entonces ustedes están poniéndole el nombre de mi familia en su boca, sabiendo que va a contestar horrores, no formen parte de esto. Ya estuvo bueno, yo me voy a hacer cargo de esto", dijo consternada.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes